Die zweite Auflage des Rocktoberfestes im Wildpark hat viele Gäste angelockt. Zwei Bands und DJ-Musik ließen die Gaststätte bis in die Nacht beben.

Der Abend war weit fortgeschritten und das Rocktoberfest in vollem Gange, als im Wildpark der Rauch emporzusteigen schien. Ein Publikum außer Rand und Band war Garant dafür, dass es auf der Tanzfläche im Wildpark-Wirtshaus kaum mehr ein Durchkommen gab.

Der Rauch war musikalisch hinterlegt und auf der Bühne die „Roxx-Band“, die eines ihrer Meisterwerke zum Besten gab. Sänger Jörg Gutenkunst animierte die Fans zum Mitmachen, was aus seiner Sicht allerdings keiner großen Anstrengungen bedurfte. Eingängige Rockklassiker der vergangenen Jahrzehnte wecken bei vielen so manche Erinnerung an vergangene Zeiten. Das Publikum sang die Refrains lautstark mit, wippte im Takt, klatschte mit den Händen und tanzte zur Melodie, die das Gasthaus einen Abend lang erfüllte.

Vor einem Jahr fand sich die „Roxx-Band“ in neuer Besetzung wieder, doch die Begeisterung ist geblieben und war den Musikern in jedem Takt anzumerken. So durchdrangen beim Welthit „Rockin’ all over the world“ die von Micha Malina und Jürgen Fischer in typischer Status-Quo-Manier präsentierten Gitarren-Riffs jede Faser des Wildparks. Begleitet vom Bass des Musikerurgesteins Gerry Feldberger und von Taktgeber und Drummer Neven Welte traf der Rhythmus der Songs den Gusto der Gäste.

Diese feierten die Zweitausgabe des „Rocktoberfests“ während Geschäftsinhaberin Bianca Wälde und ihr Service-Team kaum mehr eine ruhige Minute hatten. „Das ist ein Wahnsinn“, freute sich Wälde für welche die Resonanz einmal mehr ein Beleg für ihre Konzeption war. Als geniale Idee erwies sich auch das beheizbare Festzelt. Es war als willkommene Alternative vor dem Restaurant aufgebaut und unterhielt mit DJ-Musik.

Die Außentemperaturen hatten aus dem Rocktoberfest eine ideale Einstimmung auf die am Wochenende beginnende Winterzeit gemacht. Bevor jedoch die „Roxx-Band“ mit ihrem Programm begeisterte, zogen die Musiker von „Rangeless“ die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Ihre begeisternde Art das Programm auf ihr Publikum zu übertragen erwies sich als idealer „Opener“.

Die Cover-Band aus dem Raum Villingen-Schwenningen hatte mit ihrem breit gefächerten Programm auf Anhieb den Gusto der Zuhörer getroffen. Dass sich das Quartett erst vor einem Jahr fand, war ihm nicht anzuhören. Der Auftritt in der Besetzung mit den Sängerinnen Verena Dahlem und Sandra Roser, Gitarrist Miljenko Krvaric und Drummer Arne Rosenkranz war geprägt von Harmonie.