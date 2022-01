Todesumstände eines Obdachlosen in Villingen sind geklärt

Nach dem Fund einer Leiche im Wohngebiet Schilterhäusle sind die Ermittlungen zu den zunächst unklaren Todesumständen des 47-Jährigen nun abgeschlossen. Der Obdachlose war am 10. Dezember von einem Imker entdeckt worden – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Es war offenbar ein natürlicher Tod.

Die Parzelle zwischen der Europaallee und dem Nordring im Zentralbereich von VS ist von hohen Sträuchern umgeben, vom Wohngebiet her ist nicht erkennbar, dass hier unter einer hohen Fichte auch die Hütte eines Imkers steht.

Genau jenes Plätzchen hatte sich in der Nacht auf den 10. Dezember ein 47-Jähriger ausgesucht, offenbar, um dort bei eisigen Temperaturen die Nacht zu verbringen. Der Zufall will es, dass ausgerechnet am nächsten Vormittag der Imker nach seinen Bienen schauen möchte und den leblosen Körper des Mannes neben dem Bauwagen findet. Der Rettungsdienst mitsamt Notarzt eilen an den Fundort, können aber nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen, der bereits seit mehreren Stunden tot zu sein scheint.

Die Polizei wird gerufen, diese übergibt aufgrund eines zunächst angenommenen nicht natürlichen Todes den Fall an die Kripo. Im Raum steht anfangs die Möglichkeit, dass der Mann erfroren ist, weil er nicht in die Hütte gelangen konnte. Auch Alkohol könnte eine Rolle gespielt haben.

Der erste Eindruck täuschte wohl

Doch Polizeisprecher Jörg Kluge erklärt damals auf Anfrage, dass die Umstände noch nicht geklärt sind – einzig ein Gewaltverbrechen kann ausgeschlossen werden.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nehmen schließlich die genauen Ermittlungen auf, um die Todesumstände zu klären. Dabei wird deutlich: Der erste Eindruck vor Ort täuschte.

„Innere Ursache“ führte wohl zum Tod

Wie Johannes-Georg Roth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, mitteilt, konnte sich die Vermutung hinsichtlich eines Erfrierens nicht erhärten. Und Roth erklärt: „Hinweise auf einen Sturz bestehen nicht.“ Stattdessen habe der Arzt bei der Leichenschau festgestellt, dass der Obdachlose wohl doch eines natürlichen Todes gestorben ist. „Nach Aktenlage ist von einer inneren Ursache auszugehen“, so Roth.

Gegen 2.50 Uhr habe der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch Nachrichten von seiner Mailbox abgerufen, ehe er verstarb. Ob man ihm hätte helfen können, wenn er sich einen anderen Unterschlupf gesucht hätte und dabei früher entdeckt worden wäre? Dies ist eine Frage, die letztlich nicht mehr geklärt werden kann.