Bei Vorfrühlingswetter ist die 43. landesoffene Crosslauf-Serie der Leichtathletikregion Süd in Tuningen zu Ende gegangen. Die Organisatoren der TG Tuningen schufen zusammen mit den zahlreichen Helfern gute Bedingungen für dieAthleten.

Es war wie in den Läufen zuvor, Lukas Ehrle setzte sich mit dem Startschuss energisch an die Spitze des Mittelstreckenlaufes. Obwohl die Konkurrenz den Läufer vom TV Villingen im Blick hatte, schaffte sie es nicht, die einmal entstandene Lücke zu schließen. Am Ende rannte Ehrle nach 7.10 Minuten als Erster ins Ziel. Damit gewann er auch das Rennen der U18 vor Felix Beck, LG Winterlingen (7.32 Minuten) und Darron John, TSG Balingen (7.44).

Philipp Kapitza, LG Nordschwarzwald, eilte als Zweiter über die Ziellinie. Womit er das Rennen der Männer (7.27) gewann. Platz zwei und drei sicherten sich seine Teamgefährten Nico Lehr (7.33) und Kai Stangl (7.48).

Mitten drin im Laufgeschehen ließen Ajoscha Dast (7.31) und Tom Fischer (7.59), beide SV Oberkollbach, ihre Klasse aufblitzen. Sie belegten in der genannten Reihenfolge Plätze eins und zwei in der U20.

Auf der Mittelstrecke der Frauen kam Kurzstreckenläuferin Sophia Pichler (9.40), TSV Rottweil, zu ihrem vierten Tagessieg im vierten Lauf. Mit einem flotten Tempolauf setzte sich in der Klasse WJ U20 Sophia Kremsler (8.41), SpVgg Mössingen, knapp gegen die tapfer kämpfende Elisa Frey (8.43), LG Nordschwarzwald, durch. Lean Eberhardt (8.52) gewann erneut den Lauf der Klasse WJU18.

Eine crosslaufgerechte Laufstrecke wartete auf die Läufer auf der Langstrecke. Das feste Wiesengelände wechselte sich mit tiefen Matschpassagen und langgezogenen Anstiegen ab und das war so richtig nach dem Geschmack der Geländeläufer. Nils Holocher, LG Nordschwarzwald, legte ein starkes Tempo vor. Hinter ihm bildete sich ein Trio mit Timo Zeiler, LG Brandenkopf, Fabian Müller und Axel Klumpp, beide LG Nordschwarzwald. Diese warteten erst einmal ab, wie sich die Laufgeschichte auf diesem Naturparcours entwickeln würde. In keiner Phase dieses Rennabschnittes ließen die drei den Läufer an der Spitze aus dem Auge. Eingangs der zweiten Runde schloss Zeiler zu Holocher auf. Das Tempo blieb hoch und in der Folge konnte sich Zeiler von der Konkurrenz lösen. Zeiler lief nach 27.47 Minuten als Erster über die Zielline. Damit gewann er auch die Entscheidung der Klasse M35. Nils Holocher (28.08) eilte als Zweiter über die Ziellinie und sicherte sich damit vor Marc Philipp Göbel (38.46), LT Unterkirnach, und Henry Schneider (39.08), TG Tuningen, den Tagessieg in der Klasse M30. Ein Trio der LG Nordschwarzwald sicherte sich bei den Männern mit Fabian Müller (29.18), Axel Klumpp (29.23) und Kai Stangl (33.25) die Plätze auf dem Treppchen.

Bei den Frauen setzte sich schon nach wenigen Metern Franziska Netzer, TG Schömberg, ab. Sie erreichte nach 35.34 Minuten als erste Frau das Ziel. Damit gewann sie auch die Klasse W35 vor Anne Benzing (44.37, SV Oberkollbach, und Christine Ritzi (44.44) von der TG Tuningen. In ihrem Sog bewegte sich ein Trio, das die Entscheidung der Frauenklasse bestimmte. Im Ziel war es Lea Dehner (36.51), ASV Horb, die sich mit einem energischen Schlussspurt gegen Nicole Müller (35.51), LG Nordschwarzwald, durchsetzte. Platz drei ging an Marina Haas (38.59) von der TG Tuningen. Eine gleichmäßige Renneinteilung brachte Regina Vielmeier (42.17), SV Oberkollbach vor Silvia Steinert (46.25), Tuttlinger Sportfreunde, den Tagessieg in der Klasse W55.

Jugend

Erfrischenden Laufsport haben die Jugendlichen und Kinder in den Altersklassen U16 und jünger auf dem Naturparcours rund um die Tuninger Sporthalle gezeigt. Dabei gab es spannende Entscheidungen, die oft erst auf den letzten Metern entschieden wurden.

Es war schon toll wie Nico Eberle, SG Schramberg, von der Spitze weg das Renngeschehen seiner Altersgruppe prägte. Nach 3.55 Minuten eilte er als Erster der U12 über die Ziellinie und gewann vor Sebastian Schall (4.07), LG Tuttlingen-Fridingen, und Lorenz Rumpel (4.39), Tuttlinger Sportfreunde, das Rennen der Klasse M11.

In der Klasse M10 eilte Lean Bruggner (4.53), LG Tuttlingen-Fridingen, vor Cedric Herms (5.09), LT Unterkirnach, und Jakob Meneghini (5.16) von der TG Schwenningen als Erster über die Ziellinie.

Emil Armleder (5.12) vom TSV Rottweil setzte sich in der Klasse M12 dank eines starken Endspurts gegen den stark laufenden Etienne Duclaux (5.14) von der TG Trossingen und Niklas Reger (5.15) von den Tuttlinger Sportfreunden durch.

In der Klasse M14 erwies sich in Tuningen Aaron Bonath von der DJK Villingen als Schnellster. Er enteilte der gesamten Konkurrenz uneinholbar und rannte nach 6.05 Minuten über die Ziellinie. Platz zwei erreichte Linus Rumpel (6.58) von den Tuttlinger Sportfreunden vor Niklas Wehrle (7.08) von der LG Baar.

In der Klasse W10 gab Luisa Scholz vom TuS Königsfeld das Tempo vor. Ihre Siegerzeit betrug 4.51 Minuten. Ihr am nächsten kam dabei Celina Birkenmeier von der TG Schwenningen. Sie schnappte sich mit der Zeit von 5.24 Minuten Platz zwei. Das Wettrennen um Platz drei entschied, mit hauchdünnem Vorsprung, Lydia Thome (5.30), SV Mariazell, für sich. Platz vier belegte Mia Stehle (5.31) von der LG Tuttlingen-Fridingen.

Lene Bohlender von der DJK Villingen war in der Klasse W14 nicht zu schlagen. Sie überlief nach 7.17 Minuten die Ziellinie. Damit siegte sie vor Jana Eberhardt (7.30) von der TSG Balingen und Melodie Duclaux (7.39) von der TG Trossingen.