(sbo) - Tierfreunde in und um die Doppelstadt sind erschüttert und besorgt: Treibt ein Katzenhasser in der Gegend sein Unwesen? Der Fall von Joker, einem Thaikater in Mönchweiler, der vermutlich mit einem Luftgewehr angeschossen wurde, lässt jedenfalls die Alarmglocken schrillen.

Es war am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr, als sich der Freigänger mit einer stark blutenden Wunde am Rücken nach Hause, am Wiesenhof, schleppte. „Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und wirkte komplett abwesend“, schildern seine Besitzer. Wenig später habe er viel Katzenfutter erbrochen, das nicht von seinen Haltern stammte. Ein Tierarztbesuch später ergab einen schlimmen Verdacht: Die Wunde stamme vermutlich doch ein Luftgewehr oder ähnliches.

Joker ist traumatisiert, verweigerte bis Sonntagabend jegliche Nahrung, nahm Wasser nur, wenn es ihm eingeflößt worden ist, reagierte auf keinerlei Geräusche oder Reize und lag nur noch reglos bei seinem Frauchen und erstarrte, wenn sie kurz den Raum verließ. „Wir können nicht verstehen, warum man ihm das angetan hat“, schildert sie, und es sei sogar gut möglich, dass Joker schon etwa eine Woche vor diesem Vorfall zum Opfer wurde: Damals hatte er einen langen, feinen Schnitt im Nackenbereich, bei dem jedoch unklar ist, ob er ihn sich nicht doch selbst zugezogen hat.

Jokers Besitzer wollen mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit andere Katzenbesitzer warnen. Ein entsprechender Aufruf im Internet brachte bislang noch keine Hinweise. Lediglich eine andere Katzenhalterin berichtete von ihrer Katze, die am Freitagnachmittag aus heiterem Himmel mit einem Beckenbruch nach Hause gekommen sei, in Mönchweiler, unweit von Jokers Zuhause entfernt.