Von Deutsche Presse-Agentur

Auf der Suche nach ihrem Handy ist eine Frau in Neu-Ulm in der Donau verschwunden. Das Gerät war der 31-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Neu-Ulm nach Zeugenaussagen in den Fluss gefallen, wie die Polizei mitteilte.

Nach stundenlanger Suche rechnete die Polizei einem Sprecher zufolge am Nachmittag nicht mehr damit, die Frau noch lebend zu finden.

Dennoch waren zuletzt noch vier Boote der Wasserwacht im Einsatz. Es seien aber bereits alle möglichen Bereiche nach der Vermissten abgesucht worden, hieß es.