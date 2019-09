So ein gutes Powerplay hat es in Schwenningen noch nicht gegeben: Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings haben mit einer Erfolgsquote von 45,45 Prozent das beste Überzahlspiel der Liga. Aber auch die vierte Reihe spielt stark.

„Wir konnten uns auf unser gutes Powerplay verlassen“, grinste Wild-Wings-Trainer Paul Thompson nach der Partie gegen Krefeld. Die Wildschwäne erzielten am Freitag beim 5:2-Heimsieg gegen die Pinguine genau wie im Spiel zuvor bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Augsburg, jeweils drei Tore in Überzahl. Insgesamt haben die Schwenninger neun ihrer 20 Überzahlspiele in Treffer umgemünzt: Das ist Ligaspitze.

Was macht die Stärke des Schwenninger Powerplays aus? Sie haben mehrere Überzahlformationen, spielen nicht eindimensional. Der Puck läuft schnell und präzise durch die Reihen. Anders als in den vergangenen Jahren, hat der SERC mit Christopher Fischer und Dylan Yeo Verteidiger, die die Scheibe konsequent aufs Tor bringen, mit dem Puck aber auch spielerisch etwas anfangen können. „Wir haben über 60 Minuten gutes Eishockey gespielt. Nach vorne ging viel, wir sind aber auch hinten gut gestanden“, befand Marcel Kurth, Torschütze des 1:0.

Auch ein guter und wichtiger Faktor bei den Wild Wings ist die vierte Reihe mit Kai Herpich, Cedric Schiemenz und Maximilian Hadraschek. Nachdem Hadraschek beim 4:1-Sieg in Iserlohn sein erstes Saisontor erzielt hatte, war es nun gegen Krefeld für Schiemenz so weit.

Coach Thompson: „Wir sind mit unserer vierten Reihe sehr zufrieden. Die Jungs leisten hervorragende Arbeit. Cedric hat sich diesen großen Moment des Tores redlich verdient.“

„Mein Schuss ging gegen die Fanghand des Torwarts, der Puck prallte nach unten, ich musste aber zweimal nachstochern bis er endlich drin war. Es ist ein sehr schönes Gefühl“, sagte Schiemenz. Der inzwischen 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison bereits drei Spiele in der DEL bei den Eisbären Berlin bestritten, wurde dann aber zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2 ausgeliehen. Nun, sein erstes DEL-Tor.

„Wichtig sei laut Schiemenz, dass Trainer Thompson die jungen Spieler auf dem Eis in kein Korsett zwinge. „Er sagt nicht, wir dürfen keine Fehler machen und müssen hauptsächlich defensiv spielen. Er lässt uns alle Freiheiten, auch nach vorne.“ Die vierte Reihe würde sich gut ergänzen. „Kai ist körperlich sehr präsent, Max ist schnell und ich kann die Pucks gut verteilen“, sieht Schiemenz die Aufgabenverteilung.

Das nächste Spiel bestreiten die Wild Wings bereits am Mittwoch. Dann empfangen sie Tabellenführer EHC Red Bull München.