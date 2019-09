Die Wild Wings bestreiten an diesem Wochenende in der Deutschen-Eishockey-Liga nur ein Spiel. Die Schwenninger empfangen am Freitag um 19.30 Uhr die Krefeld Pinguine. Trainer Paul Thompson verändert in der Mannschaft nichts.

„Wir können uns voll und ganz auf ein Spiel fokussieren, das ist ein Vorteil“, sagt Thompson. Da die Eisbären Berlin am Sonntag ein Freundschaftsspiel gegen den NHL-Klub Chicago Blackhawks bestreiten, haben die Schwenninger am Sonntag spielfrei.

Auf das gute vergangenen Wochenende mit dem souveränen 4:1-Sieg in Iserlohn und der unglücklichen 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Augsburg wollen die Schwäne aufbauen: Coach Thompson wird deshalb nichts verändern. Wobei Rückkehrer Kyle Sonnenburg etwas mehr Eiszeit bekommen soll. „Kyle hatte gegen Augsburg elf Minuten Eiszeit. Er soll jetzt mehr bekommen, hat sich in Extra-Trainingsschichten fit gemacht, wobei er schon in guter Verfassung nach Schwenningen gekommen ist“, so Thompson.

Im Tor vertraut der Engländer weiter seiner Nummer eins Dustin Strahlmeier. Daniel Pfaffengut und Julian Kornelli laufen am Wochenende für den Kooperationspartner Ravensburg in der DEL2 auf. Im Training habe man außer Penaltyschießen – die Wild Wings brachten da gegen Ausgsburg keinen Puck unter – auch Überzahl- und speziell Unterzahlspiel trainiert. Thompson: „Krefeld hat eine Überzahlquote von 30 Prozent, da brauchen wir gutes Unterzahlspiel. Wir müssen unser Defensivsystem noch verbessern.“

Die Krefeld Pinguine landeten in der vergangenen Saison nur auf Rang elf. Im Tor hat der Finne Jussi Rynnäs, der von Kärpät Oulu kam, dem Ex-Schwenninger Dimitri Pätzold fürs Erste den Rang abgelaufen. Der 1,96 Meter große und 98 Kilogramm schwere Koloss machte bislang alle Spiele und hielt ausgezeichnet.

Starke Stürmer

Aber auch die Stürmer Daniel Pietta und Chad Costello zeigten schon Topleistungen bei den Schwarz-Gelben. „Die beiden sind richtig gut“, weiß Thompson. Pietta, der gefühlt gegen Schwenningen immer trifft, hat bereits sieben Punkte (drei Tore/vier Assists) auf seinem Konto. Gar aktueller Topscorer der DEL ist der US-Amerikaner Costello mit neun Punkten (drei Tore/sechs Vorlagen). Die beiden bilden mit dem US-Amerikaner Grant Besse den ersten Sturm der Pinguine.

Mit einer Kadertiefe von neun Verteidigern und 17 Stürmern haben die Krefelder die Zeichen der Zeit erkannt. Weiterhin im Defensivverbund des KEV ist der Ex-Schwenninger Alex Trivellato.

Von den DEL-Konkurrenten kamen der kanadische Abwehrmann Mark Cundari (Eisbären Berlin) und der 20-jährige Tom-Eric Bappert von den Iserlohn Roosters. Auch im Sturm setzt man bei den Rheinländern auf aus der DEL bekannte Leute, Laurin Braun kam vom ERC Ingolstadt, der Kanadier Jeremy Welsh von den Grizzlys Wolfsburg und Kai Hospelt von den Kölner Haien. Der 29-jährige Kanadier Jacob Lagacé, der in der vergangenen Saison bei den Stavanger Oilers in Norwegen gute 57 Punkte scorte (27 Tore/30 Beihilfen) ist auf jeden Fall ein interessanter Mann.

„Wir wollen in die Play-offs. Das Team war in den letzten vier, fünf Jahren nicht so fit wie heuer“, so Trainer Brandon Reid. Die Krefelder brachten bislang bereits acht Zähler auf ihr Konto. Deren vier sind es bei den Schwenningern.

Der Vorverkauf für die Partie gegen Krefeld läuft offenbar zäh. „Wir haben noch viel Luft nach oben, rechnen mit 3000 bis 3500 Zuschauern“, so Pressesprecher Kai Blandin am Donnerstagmittag.

Derweil gibt es bei den Rheinländern Abseits des Eises aber viel Unruhe. Matthias Roos, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine, hatte unter der Woche eine öffentliche Erklärung abgegeben, in der Gesellschafter Mikhail Ponomarev aufgefordert wurde, seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem DEL-Klub nachzukommen. „Leider kommt Mikhail Ponomarev seinen Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV Pinguine Eishockey GmbH seit Monaten nicht nach“, teilte Roos mit. Er gefährde damit den DEL-Standort Krefeld. Ponomarev, der Präsident des Fußball Drittligisten KFC Uerdingen ist, soll den Krefeld Pinguinen rund eine halbe Million Euro schulden. Laut Einschätzung von Roos sei es bei den Pinguinen „kurz vor Zwölf.“ Die Zukunft des Eishockeysports stehe auf dem Spiel. Es sei der letzte Versuch des Geschäftsführer, mit Mikhail Ponomarev ins Gespräch zu kommen. Seit Mai habe es keinen Austausch mehr zwischen der Geschäftsführung und dem Gesellschafter gegeben, der 46 Prozent der Anteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH hält.