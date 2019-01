Die Wild Wings dürfen an diesem Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga zweimal in der heimischen Helios-Arena ran: Am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen sie Krefeld. Am Sonntag, 16.30 Uhr, gegen Straubing ist Familientag.

Wollen sich die Schwenninger Kufencracks auch nur irgendwie den Glauben an die Pre-Play-offs erhalten, so müssen sie gegen die Krefeld Pinguine einen Sieg einfahren. Die Schwarz-Gelben, die zuletzt viermal in Folge verloren – zuletzt setzte es am vergangenen Sonntag auf eigenem Eis gegen den Tabellenelften Nürnberg ein 2:4 – sind mit 51 Punkten aus 41 Spielen Tabellenzehnter. Die Rheinländer haben 13 Zähler Vorsprung auf die Wild Wings, die trotz ihres überraschenden 4:3-Sieges nach Verlängerung am Sonntag in Düsseldorf mit 38 Punkten aus 41 Partien weiter Letzter sind.

Gegen die Pinguine verloren die Schwäne in dieser Saison die ersten beiden Duelle: Am 23. September in Krefeld mit 2:4 und dann am 26. Oktober zu Hause mit 4:5 nach Verlängerung. Zuletzt, am 18. Dezember, gewann Schwenningen aber in Krefeld 5:3. „Es ist kein Thema, in der jetzigen Situation zählen für uns gegen Krefeld nur drei Punkte“, weiß SERC-Trainer Paul Thompson.

Verteidiger Jussi Timonen kehrt nach zweiwöchiger Verletzungspause ins Team zurück. Dafür rückt Kapitän Simon Danner von der Verteidigung wieder in den Sturm. Zwei Angreifer werden überzählig draußen bleiben müssen. Gut möglich, dass es Marc El-Sayed und Tobias Wörle trifft. Stürmer Ville Korhonen und Verteidiger Kalle Kaijomaa fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Das Tor wird Dustin Strahlmeier hüten. Zwar hat Thompson noch nicht offiziell entschieden, welcher Goalie am Sonntag gegen die Straubing Tigers fängt, es wird aber aller Voraussicht nach Strahlmeier sein, der mit sensationellen Paraden den Schwänen am vergangenen Sonntag in Düsseldorf den Sieg rettete.

David Cerny demnächst bei den Wild Wings in der DEL?

Ein interessanter Mann für die neue Saison könnte für die Wild Wings dem Vernehmen nach David Cerny werden. Der 18-jährige Stürmer ist Topscorer der SERC U20 in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL), brachte es in bislang 26 Saisonspielen auf beachtliche 40 Scorerpunkte (25 Tore/15 Assists). Allerdings ist Cerny Tscheche, würde deshalb unter das Ausländerkontingent fallen. Doch es soll für Cerny Hoffnung auf den deutschen Pass bestehen.

Definitiv kein Thema in Schwenningen ist hingegen Stefan Della Rovere. Thompson kennt den 28-jährigen Stürmer von den Sheffield Steelers in England, war dort dessen Trainer. Della Rovere wechselte jetzt von Sheffield zum DEL2-Klub Dresdener Eislöwen, wo er in drei Spielen vier Tore erzielte. Er besitzt sowohl die kanadische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Della Rovere passt nicht nach Schwenningen, er ist kein Thema für uns“, winkt Thompson allerdings auf Nachfrage zu seinem ehemaligen Schützling energisch ab.