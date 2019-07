Der Unfall zwischen Villingen und Schwenningen, bei dem vergangene Woche zwei Männer und ein Baby ums Leben gekommen sind, hat auch den Technischen Ausschuss beschäftigt.

Da es wohl der schwerste, aber nicht der erste Zusammenstoß auf der Schwenninger Steige gewesen sei, forderte Elif Cangür von den Grünen die Stadt auf, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen und eventuell einen Blitzer aufzustellen. Doch da seien der Stadt die Hände gebunden, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Roth. Es bringe nichts, einen Blitzer im Kurvenbereich aufzustellen, da diese Messungen vor Gericht keinen Bestand hätten.

Es sei eine Herausforderung, dieses Problem zu lösen, gab Roth zu. Auch er habe nach dem Unfall einige Schreiben von mehreren Seiten erhalten. Eine Möglichkeit wäre es, das Tempolimit von derzeit 70 Stundenkilometern noch weiter zu reduzieren. „Aber gegen eine 100-prozentige Tempoüberschreitung ist kein Kraut gewachsen“, stellte er resignierend fest.

Bei den drei Verstorbenen handelte es sich um den 37-jähriger Fahrer, den 29-jährige Beifahrer und ein einjähriges Kind. Außerdem in dem Auto saßen ein dreijähriges Kind, ein 14-jähriges Kind, ein 18-Jähriger und die Mutter. Alle wurden verletzt.

Sieben Personen saßen in der Nacht zum 7. Juli in dem Ford Focus, der von Schwenningen, am Klinikum vorbei in Richtung Villingen fuhr - laut Polizei mehr Menschen als erlaubt. Sie stammen alle aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Zwei kleine Kinder saßen wohl nicht angeschnallt im Fahrzeug.

Ein 24-jähriger Mann, auch aus dem Landkreis, raste in seinem 2er-BMW die Schwenninger Straße hoch, kam nach links von der Straße ab und krachte frontal auf den Ford Focus mit den sieben Personen. Das Auto kam von der Straße ab auf eine Böschung und überschlug sich. „Es sieht so aus, als wäre ein 24 Jahre alter Autofahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa).

Verletzt ist auch der 24-jährige Verursacher. Noch in der Nacht wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Laut Polizei war er nicht alkoholisiert und hatte keine Drogen genommen. Ein Gutachter war an der Unfallstelle. Im Einsatz waren drei Notärzte, drei Rettungshubschrauber, 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Villingen, sieben Rettungswagen und fünf Einsatzfahrzeuge der Polizei.