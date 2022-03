Tempolimit auf der B 33 wäre am schnellsten umzusetzen

Wolfgang Wahl hat 37 DIN-A4-Seiten an Stellungnahmen geprüft und ausgewertet – der Gemeinderat nahm die im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen – und vor allem deren Wertung – zur Kenntnis. Die Rede ist vom Lärmaktionsplan der Gemeinde Mönchweiler, der vom Büro Rapp Trans in deren Auftrag durchgeführt wird.

Die Träger öffentlicher Belange, sowie die Öffentlichkeit hatte im Zeitraum vom 22. November bis 23. Dezember 2021 die Möglichkeit, sich auf die im Lärmaktionsplan erarbeiteten Ergebnisse der Lärmkartierung, der Wirkungsanalyse und die Abwägung und Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen für die Streckenabschnitte der B 33 sowie der L 181 entsprechend einlassen. Die Gemeinde Mönchweiler hatte diesen Lärmaktionsplan aufgrund der Kartierung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg durchgeführt.

Besonders die Einlassungen der Träger öffentlicher Belange sorgten bei den Gemeinderäten für Irritationen. So schien es, dass die Behörden von anderen Vorgaben ausgehen, als das beauftragte Fachbüro. Wahl war in seinen Erklärungen zwar vorsichtig, dennoch war klar erkennbar: Einige der Einlassungen haben für die Aufstellung des Lärmaktionsplans keine Relevanz oder sind schlicht und einfach so nicht mehr richtig. Wahl bestätigte noch einmal: „Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen ergeben weder formelle, noch inhaltliche Ergänzungen des Planentwurfs.“

So sei zum Beispiel die Heranziehung der Anzahl der Betroffenheiten an der L 181 und deren rechnerischen Gegenüberstellung zu den Fahrzeugen seitens des Landratsamts nicht nachvollziehbar. In den fachrechtlichen Vorgaben – unter anderem im Kooperationserlass – sei eine solche Vergleichsrechnung nicht vorgesehen. „Es geht hier nicht um demokratische Verhältnismäßigkeiten, sondern um die Betroffenheit und Belastung eines jeden Einzelnen.“ Die Aufrechnung von Anwohnern gegen Fahrzeuge sei schlicht unvertretbar. Betroffen seien aber auch die Anwohner an der B 33. Auch hier wertet das Fachbüro viele Einwände der Träger öffentlicher Belange, als nicht den geltenden Vorgaben entsprechend. „Eine Geschwindigkeitsreduzierung wäre die kostengünstigste und am schnellsten umsetzbare Lösung für die Bewohner in Mönchweiler.“

Eine Schallschutzwand erfordere eine lange Vorlaufzeit. Der seit vielen Jahren geplante Lückenschluss der B 523, wie von Bürgern angemahnt ist nicht Teil des Lärmaktionsplanes. Sollte er in den nächsten Jahren umgesetzt werden und dann zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen, werde dies in einer Fortschreibung berücksichtigt. Wahl ist sich sicher, dass der Lärmaktionsplan in seiner jetzigen Form umgesetzt werden kann. Der Gemeinderat beschloss den Plan in vorliegender Form einstimmig und beauftragte die Verwaltung, ihn formal abzuschließen und bei den zuständigen Verkehrsbehörden die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zu beantragen. Bürgermeister Fluck zeigte sich kämpferisch: Er werde alles tun, um diese Umsetzung möglich zu machen.