Teile der Lichtensteinstraße sind seit Montagmorgen gesperrt

Mit dem zweiten Bauabschnitt der Kanalauswechselung in der Lichtensteinstraße wurde wie geplant am Montagmorgen begonnen. Dafür wurde die Straße in einem ersten Schritt von der Kreuzung Lichtenstein-/Neuffenstraße bis Höhe Urachweg komplett gesperrt. Insgesamt erstreckt sich der Teilabschnitt bis zur Achalmstraße.

„Die Bauabschnitte werden so kurz wie möglich erfolgen, damit die Behinderungen für die Bewohner und Firmen gering gehalten werden können“, erklärt Alexander Klatt, Bauleiter der beauftragten Firma Stumpp. Anfang und Ende der Bauabschnitte würden immer so gewählt werden, dass eine Ein- und Ausfahrt für die Anlieger weiterhin möglich ist. Bei Informationsveranstaltungen wurden die Anwohner bereits über die Baumaßnahmen und die damit verbunden Einschränkungen informiert.

Um die Kanalleitungen auszuwechseln werde in den kommenden Tagen die Straße aufgebrochen. „Wir müssen bei den Arbeiten sehr vorsichtig vorgehen, weil ebenfalls Gas- und Stromleitungen durch den Boden verlaufen. Außerdem weiß man nie, wie die Beschaffenheit des Bodens ist“, erklärt der Bauleiter. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist bis Ende 2018 geplant. „Mal sehen wie weit wir mit den Arbeiten vorankommen, das ist auch immer witterungsabhängig“, sagt Klatt. Da die betreffenden Häuser auch im Laufe der Bauarbeiten weiterhin an die Kanalisation angeschlossen sein müssen, könnten die Bauarbeiter sowieso nur streckenweise vorgehen, heißt es von dem Bauleiter.

Eine offizielle Umleitung ist ausgeschrieben und führt die Autofahrer über die Neuffen- und Lupfenstraße. Auch im Busverkehr muss mit Einschränkungen gerechnet werden. Die VS-Bus-Linien 12 und 13 sind davon betroffen. Die Haltestellen Neuffenstraße, Lichtensteinstraße und Hammerstattstraße werden geschlossen. In der Neuffenstraße wird eine Ersatzhaltestelle für die Linie 12 eingerichtet. Die Linie 13 fährt ab Rottweiler Hof in Richtung Rösslekreisel und Waldfriedhof.

Mit Beginn der Sperrung bildeten sich am Montag längere Schlangen, weil vor allem auswärtige Lastwagenfahrer von der Baustelle überrascht wurden.