Taufen im Talbach ab Ende Mai

Das erste Taufseminar für die „Taufe im Talbach 2018“ findet am kommenden Freitag, 23. März, statt. Das hat der Ältestenkreis der Matthäusgemeinde beschlossen. In Abstimmung mit der Ortschaft Marbach dürfen Taufen im Wasser des Talbachs gefeiert werden, wobei erst ab Ende Mai Termine im Freien sinnvoll sind.

Zur Terminabstimmung trifft sich Pfarrerin Bettina von Kienle mit allen Interessierten am kommenden Freitag von 19 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus, Am Talacker 9/1, in Marbach. Das Taufseminar ist offen für alle Eltern, aber auch Jugendliche und Erwachsene, die sich in freier Natur taufen lassen möchten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, doch aktive Beteiligung an der Mitgestaltung der Taufe wird vorausgesetzt, die darin besteht, über Ablauf, praktische Gestaltung des äußeren Rahmens und Liedauswahl gemeinsam nachzudenken und entsprechend umzusetzen.

Die Pfarrerin bittet dazu, amtliche Unterlagen (Geburtsschein, Familienstammbücher), ein Kartonpapier Din A2 in der Lieblingsfarbe des Kindes oder Erwachsenen, Liederbücher mit Lieblingsliedern oder CDs mitzubringen.