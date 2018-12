Die Tauben am Gebäude der Stadtbibliothek mögen wegen des neuen Schutznetzes verschwunden sein. Deshalb hat sich das Taubenproblem in VS aber längst nicht in Luft aufgelöst. Nun meldet sich Thorsten Kuchenbecker zu Wort.

Thorsten Kuchenbecker kennt sich aus mit Tauben. Im Tierschutz ist er seit jeher engagiert, seit rund drei Jahren hat er den Posten als Taubenwart im Tierschutzverein VS inne. Schon viel länger kümmert er sich indes um verletzte Tauben. Kurzum: Der Mann ist ein Experte, wenn es um die Vögel geht.

Auch die Situation am Muslenplatz kennt er sehr gut. Das frisch angebrachte Netz, das die Stadtbibliothek davor schützt, dass sich weiterhin Tauben dort niederlassen, bringe nur punktuell etwas, kommentiert er. Das Problem sei wieder einmal nur verlagert worden, die Tauben „suchen sich überall in den Gebäuden in der Nachbarschaft einen neuen Schlafoder Nistplatz“. Und weiter: „Jetzt wäre es wichtiger denn je, den vielen suchenden Tauben eine Alternative anzubieten, wo sie tierschutzgerecht leben können und keine neuen Konflikte auslösen.“

Die Taubendiskussionen in Villingen-Schwenningen verfolgen die Tierschützer schon sehr lange. Bisher, sagt Thorsten Kuchenbecker, „ist gar nichts passiert“. Das Thema komme zwar oft auf den Tisch, aber so richtig macht sich keiner dran. Dabei sehen die Tierschützer bei ihrer Arbeit, wie dringlich das Taubenproblem ist. Sie werden oft von Privatleuten kontaktiert, die mit Stadttauben zu kämpfen haben oder wenn irgendwo Rassetauben stranden. Eigentlich, meint der ehrenamtlich Engagierte, müsste der Verein jedes Mal das Ordnungsamt kontaktieren, um zu verdeutlichen, wie präsent die Taubenproblematik ist. Sie einfach zu ignorieren, das bringe nichts.

Einmal mehr plädiert Thorsten Kuchenbecker dafür, Taubenschläge oder -türme in Villingen und Schwenningen zu installieren. Die Forderung ist nicht neu, er vertritt sie seit Jahren, auch bereits an der Seite des mittlerweile verstorbenen Karlheinz Strittmatter vom früheren Verein Menschen für Tiere. Warum die Stadt davor zurückschreckt, das ahnt Kuchenbecker: „Ich denke, es ist wirklich eine Geldfrage.“ Denn seiner Meinung nach braucht es Personal, um Taubenschläge zu betreuen. Die Unterkünfte zu reinigen, die Vögel zu füttern und deren Eier auszutauschen, dauert seine Zeit. Letzteres ist ein wichtiger Punkt des Konzepts: Echte Taubeneier werden durch falsche ersetzt, so findet eine Geburtenkontrolle statt. Kuchenbecker gibt gleichzeitig zu bedenken, dass auch Abwehrmaßnahmen Geld kosten. Und er verweist auf Rottweil. Dort gibt es bereits mehrere Unterkünfte für Tauben. Ehrenamtliche betreuen sie und haben inzwischen den Verein „Unsere Rottweiler Stadttauben“ gegründet. Die Stadt unterstützt die Engagierten finanziell. Gleichzeitig stoßen auch die Rottweiler Helfer an ihre Grenzen. 160 Eier sammeln sie pro Monat in den Nestern ein.

Die Taubenschläge befinden sich auf Dachböden von Häusern in der Innenstadt. Das Positive daran: Laut Thorsten Kuchenbecker bleiben Tauben, die einen Schlag gefunden haben, zu 80 Prozent der Zeit in ihrem Zuhause. Das heißt, auch der Kot bleibt im Taubenschlag. Der Experte aus Marbach ist sich übrigens sicher, dass auch in VS sich Ehrenamtliche einbringen würden. „Wir kriegen mit Sicherheit eine Community (Gemeinschaft) zusammen.“ Dabei denkt er zum Beispiel an jene Mitbürger, die Mitleid mit den Stadttauben haben und sie deshalb trotz Verbots füttern.

Mithelfen

Interessierte, die sich vorstellen können, sich in die Arbeit mit Tauben ehrenamtlich einzubringen, können mit Thorsten Kuchenbecker Kontakt aufnehmen. Er möchte eine Liste potenzieller Helfer zusammenstellen. Kuchenbecker kann sich vorstellen, dass es diese Liste der Stadtverwaltung leichter macht, das Taubenproblem anzupacken.