Tannheim: Landwirtschaftliches Gebäude brennt lichterloh

Bei einem Brand in Tannheim ist in der Nacht auf Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Ein Unterstand für landwirtschaftliche Geräte, Heu, Stroh sowie Brennholz war in Flammen aufgegangen und hatte für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Als die Feuerwehr gegen 0.45 Uhr an Brandort in der Wolterdinger Straße eintraf, war schnell klar: Das 300 Quadratmeter große Gebäude war nicht mehr zu retten. Meter hoch loderten die Flammen, während der dunkle Rauch in den Nachthimmel stieg und den nachrückenden Einsatzkräften den Weg zum Feuer wies. Etwa 15 Minuten zuvor hatten die Besitzer des Hofes Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin am Unterstand hinter Scheune und Wohngebäude erste Flammen gesehen.

Dann ging es jedoch rasend schnell: Innerhalb von Minuten breitete sich das Feuer aus und fraß sich durch das dort gelagerte Stroh sowie Heu – zudem fiel ein Bulldog den Flammen zum Opfer. Für die Feuerwehren aus Tannheim sowie Villingen, die mit über 50 Einsatzkräften vor Ort waren, stand aufgrund der Nähe des brennenden Unterstandes zu weiteren Gebäude zunächst im Vordergrund, ein Übergreifen zu verhindern. Dank einer Riegelstellung mithilfe eines massiven Löschangriffs über mehrere Rohre gelang es den Trupps, das Feuer und somit die Gefahr für umliegende Objekte einzudämmen.

Heu und Stroh wird auseinander gezogen

Dennoch wartete auf die Einsatzkräfte ein stundenlanger Einsatz. Denn nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde zunächst der ausgebrannte Bulldog und anschließend das Heu sowie Stroh aus dem Unterstand gebracht. Mithilfe von mehreren Teleskopladern transportiere man das glimmende Stroh sowie Heu auf eine nahegelegene Weide, um es dort abzulöschen. Die gesamte Nacht war die Feuerwehr damit beschäftigt, auf diese Weise dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht erneut angefacht wird. Gleichzeitig riss man den abgebrannten Unterstand ein.

Erste Schätzungen der Polizei zufolge ist bei dem Brand ein Sachschaden von rund 70 000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache seitens der Kriminalpolizei werden erst nach dem Abschluss der umfangreichen Löscharbeiten aufgenommen werden können. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Versorgung der Einsatzkräfte war der Rettungsdienst als auch der DRK-Ortsverein Tannheim vor Ort. Neben DRK, Feuerwehr und Polizei waren zudem Kräfte von THW und der Feuerwehrarzt an der Einsatzstelle.