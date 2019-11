Tägliches Verkehrschaos am Schwenninger Marktplatz

Der Marktplatz in Schwenningen sei nach seiner Umgestaltung wirklich gelungen – das war die positive Einlassung, die die Grünen-Stadträtin Ulrike Salat zur Schwenninger Großbaumaßnahme im Gemeinderat am Mittwochabend auf Lager hatte. Sie sei in großer Vorfreude auf die Eröffnung und hofft, die Stadträte nehmen in großer Zahl daran teil. Gar nicht feierlich ist der Grünen-Vertreterin allerdings beim Blick auf das tagtägliche Verkehrschaos am Schwenninger Marktplatz zumute: „Der Verkehr funktioniert nicht!“ Ulrike Salat monierte, dass Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer sowie der Lieferverkehr inklusive der Lastwagen sich am Schwenninger Marktplatz einen täglichen Kampf lieferten. Die Stadtverwaltung forderte sie auf, sich Maßnahmen zu überlegen, die diese Situation dort entschärfen, und gleichsam Kontrollen durchzuführen. Oberbürgermeister Jürgen Roth weiß um die Probleme in Schwenningens Mitte. „Schade, der Platz ist noch nicht einmal freigegeben, da erkennen wir schon, dass wir noch nachbessern müssen“, aber das, versprach Roth, werde gemacht.