Die intensive Ursachenforschung geht weiter: Die Stadtwerke VS (SVS) sind weiterhin den Bakterien auf der Spur, die in den vergangenen beiden Jahren im Trinkwasser aufgetreten sind. Nun erläutern die Experten die dazugehörige Methodik. Momentan wurden keine Bakterien nachgewiesen.

Zwei Jahre sind nun vergangen, seit dem im Trinkwassernetz von Schwenningen coliforme Bakterien nachgewiesen wurden. Eine Ursache konnte trotz intensiver Untersuchungen nicht gefunden werden. Im August 2018 traten die Bakterien erneut auf.

Was geschah bisher?

Nach dem Auftreten der Bakterien im Jahr 2017 haben die Stadtwerke das unabhängige Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe mit der Ursachenforschung beauftragt, wobei hierbei auch eng mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet wird. In zahlreichen Treffen und Begehungen hätten die Experten das Wassernetz inklusive der relevanten Armaturen und der technischen Anlagen zur Wasseraufbereitung begutachtet und analysiert. Außerdem habe man in den vergangenen zwei Jahren das Verfahren zur Wasserprobenahme weiter optimiert. Insgesamt gibt es laut Martin Hauger, Sachgebietsleiter Netz Betriebe bei der SVS, 86 Entnahmen pro Jahr. Dies sei durch die Trinkwasserversorgung geregelt. Seit dem Auftreten der Bakterien habe man jedoch die Messstellenzahl und Taktung der Entnahmen in Schwenningen erhöht.

Wie wird derzeit Ursachenforschung betrieben?

„Ab Dezember 2018 haben wir an 14 Stellen in Schwenningen höhere Mengen an Wasser entnommen“, berichtet Hauger. Im Gegensatz zu den Routinekontrollen habe man die 20-fache Wassermenge – zwei Liter pro Probe und pro Probenahmestelle – entnommen, seit April seien es sogar 100 Liter. Warum? „Wenn wir die Wassermenge erhöhen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir etwas im Wasser finden“, so der Sachgebietsleiter. So könne die Trefferquote erhöht werden, ergänzt Mohamed Zouitine, Leiter Netze bei der SVS. Hier werde die Ultrafiltration angewendet um selbst geringste Partikel nachzuweisen „die weit unter den Grenzwerten liegen, aber Indikator sein können, um den Bakterien auf die Spur zu kommen“, so Hauger.

Die Filter, durch die die 100 Liter geleitet wurden, werden schließlich zum TZW nach Karlsruhe geschickt, um sie dort zu analysieren. „Die Ursachenforschung bindet derzeit einige Kapazitäten“, berichtet SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter vom Aufwand. Auch seien die derzeit durchgeführten Analysen nicht ganz günstig. Pro Monat werden dafür laut SVS rund 21 000 Euro ausgegeben.

Welche Ergebnisse der Nachforschungen gibt es bislang?

Bei den Stadtwerken ist man sich sicher, dass die Ursache weder in den Wasserwerken, noch in den eigenen Quellen oder im Bodenseewasser liegt. „Die Ursache muss im Wassernetz liegen“, erklärt Köngeter. Derzeit versuche man deshalb die Örtlichkeit mithilfe der Wasserprobenahmen näher einzugrenzen, um anschließend gezielt vorgehen zu können. Sobald man den Ort punktuell eingrenzen könne, wolle man dort das Wassernetz erneuern, um so für Abhilfe zu sorgen. Das sei jedoch nicht so einfach. Das Trinkwassernetz sei ein hochkomplexes Gebilde mit „verbrauchsabhängig unterschiedlichen und wechselnden hydraulischen Netzzuständen“, so Zouitine.

Wie ist die momentane Situation?

„Seit Sommer 2018 haben wir keine Bakterien mehr nachgewiesen“, stellt Köngeter klar. Er betont gleichzeitig jedoch: „Wir können aber wieder in eine solche Situation kommen.“ Er bleibe weiterhin bei der Theorie, dass das Auftreten der Bakterien, die nicht gesundheitsschädlich seien, mit der Temperatur zusammenhänge. Da es einige Tage gehe, bis die Temperatur in der frostsicheren Tiefe von 1,5 Metern (dort verläuft das Wassernetz) ankomme, sei es vorstellbar, dass eventuell im August wieder Bakterien auftreten. Momentan liege die Temperatur dort zwischen 15 und 17 Grad, im Januar seien es 8 Grad gewesen, im August vergangenen Jahres 20 Grad.

Wie funktioniert die Wasseraufbereitung im allgemeinen?

Im Hochbehälter Hammerhalde in Villingen erläuterten die Experten der SVS in diesem Zusammenhang auch den Aufwand, der betrieben wird, um das Wasser entsprechend aufzubereiten. Das dortige Wasser stamme aus den 42 Quellen des Wieselsbachtals, berichtet Sachgebietsleiter Hauger. Aufgrund des dort vorhandenen Buntsandsteins sei es zunächst vor allem mit Kohlensäure angereichert und ein saures, wenn auch zugleich weiches Wasser. Hauger: „Das Wasser kommt mit einem pH-Wert von 5 bis 6 an.“ Es gelte daher zunächst, mithilfe eines Entsäuerungsfilters und einer Anreicherung mit Kalk einen ph-Wert von 7 zu erreichen, womit das Wasser nicht mehr sauer, sondern neutral sei. Das Wasser müsse darüber hinaus durch einen Mehrschichtfilter, um dadurch im Wasser befindliche Partikel zu filtern und so für Trinkwasserqualität zu sorgen. Von der 2,8 Millionen Liter fassenden Reinwasserkammer wird das Wasser schließlich in das Netz eingespeist. Versorgt werden von hier aus in Villingen der Bereich der Hammerhalde, Anschlüsse entlang der Niederwiesenstraße sowie die Innenstadt. In der Anlage können laut der SVS 120 Kubikmeter Wasser pro Stunde gefiltert werden, also knapp 120 000 Liter. „Der Pro-Kopf-Verbrauch in Villingen-Schwenningen liegt bei 120 Liter pro Tag“, berichtet Hauger. Hier seien jedoch auch die Verbrauchszahlen von industriellen Betrieben in der Stadt mit einberechnet. Die Gesamtlänge des Wassernetzes in Villingen-Schwenningen beträgt knapp 500 Kilometer.