Die Wild Wings gastieren am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Krefeld Pinguinen. Nur mit einem Sieg können die Schwenninger vielleicht noch an die Rheinländer herankommen.

Nach dem vergangenen Wochenende mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Köln und der 2:5-Niederlage in Nürnberg treffen die Schwenninger Kufencracks nun unter der Woche auf Krefeld. Die Gastgeber aus der ehemaligen Seidenstadt unterlagen zwar am Freitag daheim den Eisbären Berlin mit 0:2, gewannen aber am Sonntag beim Vorletzten Iserlohn Roosters 4:2 und hielten diesen so auf Distanz. Die Pinguine sind mit 48 Punkten aus 45 Spielen Tabellenzwölfter. Die Wild Wings sind mit 37 Zählern aus 44 Begegnungen 14. und Letzter.

„Wir wollen nicht Letzter werden“, gab Trainer Niklas Sundblad als Ziel für die letzten Spiele aus. Um die Roosters, aber eventuell auch die Pinguine noch zu gefährden, muss ein Sieg in Krefeld her. Am 27. September gewann der SERC daheim gegen die Schwarz-Gelben mit 5:2, am 1. Dezember siegte der KEV in Schwenningen mit 6:4 und am 3. Januar gewann Krefeld daheim mit 3:0.

Kurioserweise hat der Tabellen-Zwölfte zwei Spieler unter den besten drei Scorern der DEL. Chad Costello führt die Rangliste mit 47 Punkten (19 Tore/18 Assists) vor dem Mannheimer Borna Rendulic 44 Punkte (25 Treffer/19 Vorlagen) und dem Krefelder Daniel Pietta 44 Punkte (15 Tore/29 Beihilfen) an. Erst auf Platz 42 erscheint der beste Schwenninger Scorer Pat Cannone mit 30 Zählern (neun Tore/21 Vorlagen). Dazu kommt, dass Cannone unglaubliche „Ladehemmung“ hat, der 33-jährige US-Amerikaner hat seit 18 Spielen kein Tor mehr geschossen. Bester Torschütze der Wild Wings ist übrigens immer noch der bereits im November geschasste Jamie MacQueen, der genauso wie Troy Bourke elfmal ins Schwarze traf.

David Cerny, der am Sonntag für die Schwenninger U20 auflief, ist wieder an Bord. So können die Wild Wings die volle Kaderstärke von 21 Mann stellen. Mirko Sacher rückt wieder vom Sturm in die Verteidigung. Fehlen wird weiterhin Angreifer Kai Herpich aufgrund einer Viruserkrankung. „Wir wollen in Krefeld ein gutes Spiel zeigen und gewinnen“, sagt Sundblad. Man brauche dringend Punkte, um das Ziel, den letzten Tabellenplatz abgeben zu können, noch zu erreichen. Am Fastnachtsfreitag empfangen die Schwäne dann die Iserlohn Roosters zum Kellerduell, am Fastnachtssonntag gastieren sie in Ingolstadt.