Sundblad: „Uns fehlt die Coolness, auch mal das Spiel zu gewinnen“

Die Pre-Play-offs haben die Wild Wings in der Deutschen Eishockey-Liga längst verpasst. Jetzt ist praktisch auch das letzte Saisonziel, nicht Letzter zu werden, außer Reichweite. Trotzdem gibt es Lichtblicke, wie Andreas Thuresson.

Die Wild Wings kassierten ihr elftes Null-Punkte-Wochenende der Saison, gewannen nur eines der letzten elf Spiele (1:0-Heimsieg am 14. Februar gegen Köln). Daheim gegen Iserlohn verloren die Schwäne 2:3 und in Ingolstadt 3:4.

„Die Jungs haben in beiden Spielen gekämpft, gegen Ingolstadt haben sie so viele Schlüsse geblockt wie vielleicht noch nie. Es fehlt uns aber wie gegen Iserlohn die Coolness, dann auch mal das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise Punkte einzufahren“, befand SERC-Trainer Niklas Sundblad. Drei Treffer erzielte am Wochenende Andreas Thuresson. Einen gegen Iserlohn und zwei in Ingolstadt. „Andreas ist heiß. Er hat zwei Gehirnerschütterungen diese Saison überstanden. Aber ich kenne ihn, er ist ein Torjäger und will dies jetzt zeigen“, lobte Sundblad seinen schwedischen Landsmann.

Doch angesichts von nun zehn Punkten Rückstand auf den Vorletzten Iserlohn Roosters, ist auch dieses letzte Saisonziel der Wild Wings wohl nicht mehr erreichbar. Auch wenn die Wild Wings, anders als die Konkurrenz nicht nur noch vier, sondern fünf Partien zu absolvieren haben (Nachholspiel am Dienstag, 3. März, in Berlin). Das Restprogramm der Schwenninger sieht wie folgt aus: Bereits am kommenden Donnerstag, empfängt der SERC die Grizzlys Wolfsburg und ist darauf am Sonntag, 1. März, in München zu Gast. Dann kommt das erwähnte Nachholspiel in Berlin. Am Freitag, 6. März, ist das letzte Heimspiel gegen Augsburg und am Sonntag, 8. März, das letzte Saisonspiel in Mannheim. „Es ist nun sehr schwer, nicht Letzter zu werden. Aber wir wollen alles geben“, sagt Sundblad. Auf Platz zehn fehlen übrigens inzwischen 27 Punkte.

Unterdessen wurde bekannt geben, dass Benedikt Brückner eine weitere Saison bei den Wild Wings bleibt. Der 30 Jahre alte Verteidiger geht in seine 13. DEL-Saison.

In den vergangenen zwölf Jahren bestritt Brückner insgesamt 500 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga, davon 236 für die Schwenninger Wild Wings. Und auch in der kommenden Saison wird der Abwehrmann wieder das Trikot der Wild Wings tragen. Coach Sundblad zu Brückners Qualitäten: „Benedikt ist ein richtig seriöser Spieler. Mit einer super Fitness und einer hervorragenden Einstellung, die er jeden Tag mit aufs Eis bringt. Er ist ein starker Schlittschuhläufer und passt somit genau in das System, das wir defensiv spielen wollen.“ Brückner: „Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr bei den Wild Wings spielen kann. Nach bereits sechs Spielzeiten ist Schwenningen zu meiner zweiten Heimat geworden. Meine Frau Theresa und auch unsere beiden Jungs fühlen sich wie ich sehr wohl und auch dem Verein verbunden.“

Zur 2:3-Niederlage im Kellerduell gegen die Iserlohn Roosters, in dem die Schwäne nach 0:3-Rückstand zu spät aufwachten, meinte Brückner: „Wir waren das ganze Spiel überlegen. Wir haben uns aber dumm angestellt und haben es nicht hinbekommen, die Punkte einzufahren.“ Brückner ist ein reiner Defensivverteidiger. Der Linksschütze erzielte in seinen über 500 DEL-Partien lediglich zehn Tore, in dieser Saison noch gar keins. Auch die Härte im Zweikampf geht dem Mann mit der Rückennummer 6 etwas ab.

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, empfangen die Wild Wings die Grizzlys Wolfsburg und somit den künftigen Verein von Torwart Dustin Strahlmeier. Am Montag war frei, da durften die Spieler auch mal auf die Fastnacht. „Fastnacht ist nichts für mich, da gönne ich mir lieber einen Tag Ruhe“, befand hingegen Trainer Sundblad. Am Dienstag und Mittwoch wird hingegen wieder trainiert.