Die Wild Wings gastieren am Dienstag um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Eisbären Berlin. Es handelt sich um eine Nachholpartie vom sechsten Spieltag. SERC-Trainer Niklas Sundblad hofft auf eine so starke Leistung wie am Sonntag in München.

„Es ist wirklich schade. Wir machen so ein gutes Auswärtsspiel, und dann fehlen uns 30 Sekunden zu drei Punkten in München“, ärgerte sich Trainer Sundblad. Die Wild Wings führten beim Spitzenreiter durch Tore von Maximilian Hadraschek und David Cerny mit 2:0 und eben bis 33 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit 2:1. Dann traf der Tabellenführer zum Ausgleich und machten den Sieg in der Verlängerung und damit Platz eins und den inoffiziellen Titel des „Doppelrunden-Meisters“ perfekt.

„Wir haben am Ende aber auch zu viele Strafzeiten genommen“, merkte Sundblad bei allem Lob zu seiner Mannschaft kritisch an. Dennoch war es ein starker Auftritt der Schwäne. Besonders auch von David Cerny, der mit einem beherzten Antritt in seinem siebten DEL-Spiel sein erstes Tor schoss.

Die Wild Wings fuhren noch am Sonntagabend nach Nürnberg, um dort zu übernachten. Aus der Lebkuchenstadt brachen sie am Montagmorgen in die Hauptstadt auf.

Die Hauptstädter siegten am Sonntag mit 2:1 nach Verlängerung in Wolfsburg und zementierten somit ihren vierten Tabellenplatz, der ihnen das erste Heimrecht im Play-off-Viertelfinale beschert.

Die bisherigen Saisonduelle der Wild Wings mit den Eisbären endeten wie folgt: Am 8. Dezember gewann Schwenningen daheim 5:4, am 19. Januar setzte es für den SERC eine 3:5-Heimniederlage und am 26. Januar gewann Berlin auf eigenem Eis knapp mit 2:1.

Boaz Bassen, der am Sonntag für die Towerstars Ravensburg beim 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Freiburg auflief, wird in Berlin wieder für Schwenningen spielen. Zum Ravensburger 2:2-Ausgleichstreffer von Andreas Driendl gab Bassen die Vorarbeit. Den entscheidenden Penalty versenkte übrigens der Ex-Schwenninger Robin Just. Auf Freiburger Seite hatte Simon Danner einen Assist beim 0:1 durch Cam Spiro verbucht.

Von der Leistung her hofft Sundblad, dass sein Team an den wirklich starken Auftritt von München anknüpfen kann. Besonders auch die dritte Reihe mit Hadraschek, Daniel Pfaffengut und Cedric Schiemenz wusste zu überzeugen. Der Schwede verspricht: „Wir werden auch in Berlin mit vier Reihen durchspielen.“ Vor den Eisbären hat Sundblad großen Respekt. „Die Mannschaft hat große Tiefe im Kader, für mich ist es keine Überraschung, dass sie so weit oben steht.“ Bezüglich des Corona-Virus haben die Wild Wings auf ihrem „Roadtrip“ übrigens keine ganz besonderen Schutzmaßnahmen ergriffen. „Nein, es gibt da nichts Spezielles bei uns. Wir halten uns halt an die üblichen Empfehlungen wie dem häufigen Händewaschen“, sagt Sundblad.