Südwest Messe öffnet am 11. Juni

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist ein Besuch auf der Südwest Messe wie ein kleiner Urlaub, von dem man mit nützlichen und schönen Dingen für den Alltag wiederkommt. Das melden die Veranstalter selbstbewusst und verweisen auf die rund 400 Aussteller, die neun Tage lang in 14 Hallen und auf dem Freigelände ihre besten und neuesten Produkte für Haus und Garten, Beruf und Freizeit anpreisen. Vom 11. bis 19. Juni lädt die Messe zum Einkaufsbummel für die ganze Familie ein, täglich ist sie von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Laut Pressemeldung wird hier zudem das neue Tretroller-Konzept erstmals auf einer Messe in Deutschland vorgestellt. Darüber hinaus gibt es in Sonderschauen Einblicke in den Alltag von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Auch wer bauen oder modernisieren will, finde auf der Südwest Messe eine große Auswahl an Materialien und Fachbetrieben, teilt die Messeleitung mit. Zahlreiche energieeffiziente Heizsysteme stehen zur Wahl, zum Beispiel Gas-Brennwert-Hybridsysteme oder Wärmepumpen – Fachleute beraten individuell. Im Forum in Halle Y informiert die Handwerkskammer in kurzen Vorträgen zu Förderprogrammen über energetisches Sanieren, erneuerbare Energien und Umbau zu Barrierefreiheit. Zum Aufforsten und für die Holzverarbeitung ist neue Technik zu sehen, von der Seilwinde bis zum Forstkran, vom Rückewagen bis zum Sägespaltautomaten. Profis und Heimwerker finden passende Werkzeuge, dazu werden Stalleinrichtungen und Outdoorkleidung gezeigt. Auch in Sachen Einrichten, Wohnen und Haushalt gibt es zahlreiche Angebote. Weitere Themenbereiche sind Mode, Accessoires und Lebensmittel aus aller Welt.