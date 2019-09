Pünktlich zum Herbstbeginn ist in der Nacht auf Montag der erste Sturm über die Doppelstadt gefegt, ohne jedoch größere Schäden hinterlassen zu haben.

In den Villinger Ringanlagen wurde durch den Wind ein größerer Ast abgerissen und stürzte auf den Klosterring. Die Polizei legte gegen 1.30 Uhr mit vier Beamten selbst Hand an und beseitigte die Verkehrsbehinderung. Abgesehen von umgestürzten Bäumen, unter anderem auch auf der Landstraße zwischen Villingen und Unterkirnach, sowie abgerissenen Ästen, hielten sich die Schäden in Grenzen. Umgeworfen wurden insbesondere Bauzäune und Straßenschilder.

Dies bestätigt Polizeisprecher Harri Frank. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis habe es demnach 15 sturmbedingte Einsätze gegeben, „so viel wie in keinem anderem Landkreis des Polizeipräsidiums Tuttlingen“, erklärt Frank. Es sei zwar eine unruhige Nacht gewesen, jedoch ohne größere Vorkommnisse. Durch den Sturm seien darüber hinaus einige Alarm- und Brandmeldeanlagen ausgelöst worden. Am Morgen beruhigte sich die Lage, sodass es im Berufsverkehr zu keinen größeren Behinderungen mehr kam. Der erste Herbststurm endete also glimpflich.