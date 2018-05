Strenge Regeln von Sonnenaufgang bis abends

Der Islamische Gemeindeverband Milli Görüsch hatte am Samstag zum achten Mal zum traditionellen Fastenbrechen im Ramadan in sein Gebäude in der Robert-Bosch-Straße in VS-Villingen eingeladen. Mechbure Yildirim, die Vorsitzende der Region für Frauen, erklärt, dass zu dem Gemeindeverband elf Ortsvereine gehören, dessen Mitglieder zum Fastenbrechen in Villingen eingeladen sind.

Der Name des Gemeindeverbands „IGMG Freiburg – Donau“ bedeute „Eine Gemeinschaft – ein Blick“, erklärt sie und betont, dass dieser Abend auch eine Gelegenheit sei, das Fastenbrechen gemeinsam zu feiern und Freunde wiederzutreffen und sich auszutauschen. Zum Ramadan sagt sie: „Während des Ramadan frühstücken wir vor Sonnenaufgang, jetzt also um 3 Uhr morgens, da ab 4 Uhr die Sonne aufgeht, muss das Frühstück dann beendet sein.“ Bis zum Sonnenuntergang dürfe nicht gegessen und getrunken werden. Der Ramadan dauert 30 Tage, dann werde das Zuckerfest gefeiert. Zuckerfest bedeute einerseits, dass der Ramadan beendet sei, dazu feiere die Gemeinschaft, dass sie es 30 Tage geschafft habe, tagsüber auf alles zu verzichten, vor allem auf Süßigkeiten.

Mit dem Ramadan zeigen die Gläubigen auch, dass sie mit Menschen, die arm sind, mitfühlen, und sie spenden für verschiedene arme Länder. In diesem Ramadan werden Hilfspakete nach Tunesien und Nigeria gesendet. Auf die Frage, ob jeder am Ramadan teilnehmen müsse, antwortet Mechbure Yildirim, dass nur gesunde Gläubige teilnehmen dürfen. Menschen, die Schwerstarbeit leisten müssen, sollten auch auf den Ramadan verzichten.

350 Gäste waren am Samstag Abend zum Fastenbrechen gekommen. Viele freuten sich über ein Wiedersehen und tauschten sich über Familie und was in der jüngster Zeit geschehen war, aus. Bevor das Essen serviert wurde, wurde der Koran rezitiert und das Hilfsprojekt „Kumanya“ wurde vorgestellt. Ali Börek überbrachte Grußworte von der Zentrale in Köln und betonte: „Wenn Liebe nicht da ist für Allah und die Menschen, dann ist alles nichts“. Man müsse immer wieder die Liebe ausdrücken und zu seinem Partner, wenn er nachhause komme, sagen: „Ich bin froh, dass Du hier bist, wir alle freuen uns, dass Du für uns gearbeitet hast.“ Auf die Frage, ob sie ihr Kopftuch tragen müsse, antworte eine der Frauen am Tisch: „Nein, ich trage es gerne, man soll Frauen nach ihren inneren Werten und nicht nach dem Aussehen wertschätzen.“

Wenn Mädchen in die Pubertät kommen, könnten sie das Kopftuch tragen, müssen aber nicht. Ihre Tochter trage das Kopftuch in der Schule und werde von den anderen Kindern akzeptiert, betont sie. Vor dem gemeinsamen Essen trank jeder der Mitglieder und auch die Besucher ein kleines Glas „heiliges Wasser aus Mekka“. (sbo)