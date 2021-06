Streetfood und Musik nach Feierabend

Streetfood, regionale Produkte vom Direktvermarkter, Musik und der gesellige Austausch nach Feierabend: Das ist das Konzept einer regelmäßigen Veranstaltung, die die regionale Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Organisator Dirk Werner am 24. Juni starten will.

Der „Feierabendmarkt“ soll ab dem 24. Juni regelmäßig am letzten Donnerstag eines Monats in der ehemaligen Stahlbau-Werkhalle von Haller Industriebau sowie im an den ehemaligen Schlachthof angrenzenden Außenbereich stattfinden. Jeweils von 17 bis 22 Uhr wird das After-Work-Event zum Bummeln, Schlemmen und zum Austausch einladen.

Gerade in der Pandemie-Zeit müssten regionale Vermarkter offen für neue Zielgruppen sein und neue Wege gehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg (Wifög SBH). Aus diesem Grund hat die Wifög die vom Regionalverband neu aufgelegte Direktvermarkterbroschüre „Direkt vom Bauernhof“ um einen Werbeauftritt erweitert, der eine Plattform für alle regionalen Selbstvermarkter bietet. Aus der bereits bekannten Direktvermarkterbroschüre hat sich ein Gemeinschaftsprojekt der Wifög mit den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen sowie dem Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg entwickelt. Beim ersten Termin am 24. Juni wollen die Initiatoren das Projekt vorstellen.

Dieser Markt in der Halle ist nur eine der Ideen, die Dirk Werner an diesem Ort verfolgt. Aktuell, so berichtet er, wird im vorderen Bereich derselben Halle ein Kreativ-Zentrum eingerichtet. Sogenannte Co-Working-Spaces, also Arbeitsplätze verschiedener Firmen oder Start-ups räumlich abgegrenzt und dennoch in einer Halle, sollen bereits im Juli genutzt werden können. "Wir bauen gerade auf, das erste Element steht schon", berichtet Werner. Zudem soll ein Kreativ- und Gründerzentrum entstehen, in das sich voraussichtlich auch Hochschulen mit Forschungsräumen einmieten werden.

Diese Entwicklung ist Teil des Konzeptes, das für das gesamte Areal entwickelt wurde. Unter dem Namen HIQ –Hammerstatt-Innovations-Quartier – soll auf dem ehemaligen Schlachthof der zukünftige Bildungscampus der Firma Haller Industriebau entstehen. Hier soll unter anderem die Ausbildung der Lehrlinge gebündelt werden und auch Azubi-Zimmer könnten entstehen, so die Vorstellung von Geschäftsführer Hans-Walter Haller.

Darüber hinaus soll aber auch durch externe Mieter ein Ort des Austausches entstehen, so Dirk Werner. Gemeinsames Lernen, Arbeiten, Forschen, aber auch Kaffeetrinken oder Kultur erleben – das schwebt dem Initiator vor.

Die Grundvoraussetzungen dafür werden in der nun regelmäßig genutzten „Markthalle“ bereits geschaffen. Für die weitere Entwicklung rollen kommende Woche Montag die Bagger an, um etwa 90 Prozent der bisherigen Schlachthof-Gebäude dem Erdboden gleich zu machen. Lediglich der Wasserturm und die Villa – „und falls es möglich ist auch die Kühlhäuser“ – sollen erhalten bleiben und modernisiert werden, erläutert Hans-Walter Haller die Pläne.