Der Schwenninger Eishockey-Torwart Dustin Strahlmeier hat beim 5:1-Testspielsieg von Deutschland gegen Österreich eine starke Leistung gezeigt. Trotzdem ist die Weltmeisterschafts-Teilnahme des 26-Jährigen fraglich.

Der DEB-Auswahl gelang am Samstag in Deggendorf ein klarer 5:1-Erfolg gegen Österreich und damit eine beeindruckende Revanche für die 2:3-Niederlage am Donnerstag gegen die Alpenrepublik in Regensburg. Im Mittelpunkt stand am Samstag NHL-Superstar Leon Draisaitl, der sich dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte.

Aber auch Goalie Strahlmeier hielt stark. Der Wild-Wings-Keeper wurde nur im zweiten Drittel bei einem unhaltbaren Schuss in Unterzahl bezwungen. Die anderen 15 Schüsse auf seinen Kasten parierte „Strahlie“. Die Nationalmannschaft trifft sich nun am Donnerstag in Mannheim zur abschließenden Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei, die am 10. Mai beginnt.

Bundestrainer Toni Söderholm will bis spätestens am Dienstag seinen WM-Kader bekanntgeben. Die WM-Generalprobe absolviert die deutsche Mannschaft am Dienstag, 7. Mai, in der Mannheimer SAP-Arena gegen die USA. Allerdings ist fraglich, ob Strahlmeier dort noch im Kader steht. Meistertorwart Dennis Endras, der am Freitag mit einem 5:4-Heimsieg in der Verlängerung mit den Adler Mannheim gegen München den Titelgewinn perfekt machte – in der entscheidenden Partie war der aus dem SERC-Nachwuchs stammende Marcel Goc, der seine Nationalmannschaftkarriere bereits beendet hat, mit einem Tor und zwei Vorlagen ein wichtiger Faktor – hat bereits signalisiert, an der Weltmeisterschaft für Deutschland zwischen den Pfosten stehen zu wollen. Bislang waren in der WM-Vorbereitung der Düsseldorfer Mathias Niederberger und der Nürnberger Niklas Treutle die Konkurrenten für Strahlmeier.

Die deutschen NHL-Torhüter Thomas Greiss (New York Islanders) und Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) sind derzeit in der zweiten Play-off-Runde in Nordamerika beschäftigt. Die zweite NHL-Play-off-Runde ist aber vor Beginn der Weltmeisterschaft zu Ende. Unklar ist momentan, ob DEL-Finalverlierer Danny aus den Birken von Red Bull München die Weltmeisterschaft in Angriff nehmen möchte.

Für einen Schwenninger ist bei der Nationalmannschaft für diese Saison Schluss und zwar für Torwarttrainer Ilpo Kauhanen. Der finnische Wild-Wings-Goalie-Trainer war in der Vorbereitung der DEB-Auswahl bislang dabei. Der 44-jährige Kanadier Patrick Dallaire, Torwarttrainer von Red Bull München, übernimmt nun aber und wird die deutschen Schlussmänner bei der WM in der Slowakei betreuen.