Marcel Kurth steht nicht mehr im Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschafts-Vorbereitung. Den Schwenninger Stürmer traf bereits der erste „Cut“ des Bundestrainers. Torhüter Dustin Strahlmeier ist weiter dabei.

Toni Söderholm hat den 24-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die nächste Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei (10. bis 26. Mai) bekanntgegeben. Sieben Spieler wurden vom Bundestrainer aussortiert. Neben Verteidiger Björn Krupp der von Wolfsburg nach Mannheim wechselt, Stürmer Parker Tuomie (Minnesota State University), Angreifer Sven Ziegler (Straubing Tigers), den gebürtigen Schwenninger Verteidiger Kai Wissmann von den Eisbären Berlin, sowie Abwehrmann Dominik Bittner, der von den Wild Wings nach Wolfsburg wechselt und Angreifer Mirko Höfflin, den es vom Neckarursprung nach Ingolstadt zieht, traf es auch den Schwenninger Stürmer Kurth.

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht mehr dabei bin. Trotzdem, es hat bei der Nationalmannschaft Riesenspaß gemacht. Es macht mir Mut für die nächste Saison, dass ich es da vielleicht zur WM schaffe“, so der 25-Jährige nach seinen ersten Länderspielen gegenüber unserer Zeitung.

Richtig enttäuscht dürfte hingegen Höfflin sein. Schließlich war der ja im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Dänemark dabei. Bundestrainer Toni Söderholm: „Das ist vielleicht der größte Nachteil meines Jobs. Wir müssen diese schweren Entscheidungen treffen. Ich habe von den Jungs alles an Einsatz und Charakter bekommen, daher will ich sie auch noch einmal ganz ausdrücklich loben. Ich hoffe, sie nehmen die vergangenen beiden Wochen als Motivation, weiter Gas zu geben und auch in Zukunft um einen Platz zu kämpfen.“

Die NHL-Cracks Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) verstärken die deutsche Mannschaft, die sich jetzt auf die zwei Länderspiele gegen Österreich in Regensburg (Donnerstag) und Deggendorf, (Samstag) vorbereitet.

Außerdem gehören Tobias Abstreiter und Steven Reinprecht ab sofort dem Coaching Staff Söderholms an. Für den ehemaligen Schwenninger Co-Trainer Petteri Väkiparta ist damit seine Tätigkeit als Co-Trainer in dieser Saison beendet. Väkiparta gegenüber unserer Zeitung: „Das waren zehn spannende und erlebnisreiche Tage für mich. Die Mannschaft hat in diesen Testpartien gut gespielt, Deutschland wird ein starkes Team zur WM schicken.“

Der 41-jährige Finne, der bekanntlich seinen Vertrag bei den Wild Wings auflöste und zu den Grizzlys nach Wolfsburg wechselt: „Meine Entscheidung war keine Entscheidung gegen Schwenningen, sondern für Wolfsburg. Ich war vier Jahre bei den Wild Wings und habe mich hier wohlgefühlt. Jetzt ergab sich die Chance, mit Pat Cortina etwas neues in Wolfsburg anzupacken, die möchte ich nutzen.“

Wild-Wings-Torwarttrainer Ilpo Kauhanen wird übrigens auch in dieser Woche bei den Länderspielen gegen Österreich die deutsche Nationalmannschaft betreuen.

Weiterhin in der Nationalmannschaft dabei ist der Torwart der Schwenninger Wild Wings, Dustin Strahlmeier. Und dies, obwohl der 26-Jährige bei der 4:5-Niederlage der DEB-Auswahl gegen die Tschechische Republik in Karlsbad eine unglückliche Figur abgab. Einen Tag später unterlag Deutschland dann aber mit dem Nürnberger Torwart Niklas Treutle, der auch nicht fehlerfrei blieb, an selber Stelle gegen den selben Gegner ebenfalls 4:5.

Dass Strahlmeier bei der WM dabei ist, gilt als unwahrscheinlich. Schließlich gibt es noch die beiden Goalies des DEL-Finales Danny aus den Birken (EHC Red Bull München) und Dennis Endras (Adler Mannheim). Und es gibt auch noch die deutschen NHL-Keeper Thomas Greiss (New Islanders) und Philipp Grubauer (Colorado Avalanche), die derzeit aber noch in den Play-offs um den Stanley-Cup beschäftigt sind.