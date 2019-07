Die Fußball-Vereine der Bezirksliga Bad. Schwarzwald und Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald haben sich zu ihrer Staffelsitzung im Vereinsheim des FC Bräunlingen getroffen. Neben der Verabschiedung der Terminliste gab es Informationen durch den Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan.

Zunächst begrüßte Werner Fichter, der Staffelleiter Franz-Xaver Grüninger vertrat, die neu in der Liga spielenden Vereine FC Dauchingen, SV Aasen, SV Grafenhausen (alle Aufsteiger aus der Kreisliga A) sowie Landesliga-Absteiger SV Geisingen. Kuno Kayan informierte die Vereine über verschiedene Punkte. Die Vereine müssen demnächst keine Werbegenehmigung beim Verband mehr anmelden. Somit entfallen auch die Gebühren. Die Anmeldung beim Erstspielrecht von Junioren im Aktivenbereich bleibt gebührenfrei. Über das elektronische Postfach erhielten die Vereine ein Schreiben des Bezirks über die Regeländerungen. So wird es auch unter anderem bis in die unterste Spielklasse hinein eine gekennzeichnete Coachingzone für die Teams geben. Diese Änderung greift ab sofort.

Strafsachenbearbeiter Manfred Ellfeldt machte die Vereine nochmals darauf aufmerksam, dass die Passbilder der Spielerpässe ab sofort hochgeladen werden müssen. Ansonsten gibt es Geldstrafen. Auch in Sachen Spielverzichte zeigte sich Ellfeldt nicht einverstanden. „Die Zahl der Spielverzichte war in der Vorsaison zu hoch. Ich appelliere an die Vereine, eine Spielabsage zu überdenken. Die Strafen für Spielabsagen werden ab dieser Saison teurer.“ Ellfeldt hatte aber auch ein Lob parat. „Die letzte Runde war okay. Wir hatten im Bezirk Schwarzwald die wenigsten Urteile der sechs Bezirke im Südbadischen Fußballverband zu bearbeiten.“

Im Rückblick auf die Vorsaison sprach Werner Fichter von einer harmonisch verlaufenen Runde in der Bezirksliga und Kreisliga B 4, und gratulierte Meister FC Gutmadingen zum Aufstieg in die Landesliga. Bei der Besprechung des Spielplans gab es doch noch einige Änderungswünsche der Vereine einzubauen. Dabei wird die Bezirksliga und die Kreisliga B 4 ihren 16. Spieltag am 30. November und 1. Dezember austragen. Bei der Kreisliga A wird dagegen dieser Termine für Nachholspiele freigehalten.

Unter dem Punkt Allgemeines informierte Kuno Kayan die Vereine nochmals über den Finaltag der Amateure im DFB-Pokal am 23. Mai. „Wird das SBFV-Finale vom Bezirk Schwarzwald ausgetragen, wird der Spieltag im Bezirk Schwarzwald auf einen anderen Termin verlegt werden“, so Kayan, der darauf hinwies, dass der Pfingstsamstag, 30. Mai, für die Endspiele im Bezirksjugendpokal freigehalten wird.

Die ersten Spiele der Bezirksliga

1. Spieltag: Freitag, 23. August, 18.30 Uhr: SV Aasen - FC Bräunlingen (Saisoneröffnungsspiel). - Sonntag, 25. August, 15 Uhr: SV Hölzlebruck - TuS Bonndorf, FC Pfaffenweiler - FC Dauchingen, SV Obereschach - DJK Donaueschingen II, SV Grafenhausen - SG Riedböhringen/Fützen, FV Marbach - DJK Villingen, FV Tennenbronn - FC Hochemmingen, SV Geisingen - FC Königsfeld.

2. Spieltag: Samstag, 31. August, 15.30 Uhr: DJK Villingen - FV Tennenbronn. - 16 Uhr: DJK Donaueschingen II - SV Grafenhausen, FC Dauchingen - SV Aasen. - Sonntag 1. September, 15 Uhr: FC Köningsfeld - SV Hölzlebruck, FC Hochemmingen - SV Geisingen, SG Riedböhringen/Fützen - FV Marbach, FC Bräunlingen - SV Obereschach, TuS Bonndorf - FC Pfaffenweiler.