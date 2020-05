Reisebüros trifft die Corona-Krise besonders heftig. Es liegen allgemeine Reisewarnungen vor, die Kunden wollen keine Reisen mehr buchen, sondern nur noch ihr Geld zurück. Die Reisebranche fühlt sich von der Politik nicht genug gehört.

Für Sandra Pietraszek steht vieles auf dem Spiel, seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Seit Oktober 2018 ist sie Geschäftsführerin des Reisebüros „Sonnenklar.TV“ in VS-Schwenningen. Vom ersten Tag an sei das Reisebüro gut besucht gewesen und sei fleißig gebucht worden. Doch seit dem Tag der ersten Reisewarnung aufgrund Covid-19 sei die Arbeit von einem ganzen Jahr umsonst gewesen, eine Aussicht auf baldige Besserung gibt es nicht.

„Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale“, berichtet Pietraszek. Die Vergütung der Reisebüros erfolgt meistens erst mit Abreise des Kunden. Im Moment werden lediglich Stornierungen bearbeitet. Wenn die Menschen nicht reisen können, dann haben die Reisebüros folglich keine Einnahmen, und sie bekommen auch nicht ihr Geld, das sie mit ihrer Arbeit der vergangenen fünf bis neun Monate eigentlich schon verdient hatten.

Die Corona-Krise begann somit für die Tourismuswirtschaft nicht im März 2020, sondern rückwirkend mit Herbst 2019. Und das hat Folgen: Die zwei Angestellten des Schwenninger Reisebüros am Brandenburger Ring sind zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Geschäftsführerin Pietraszek arbeitet sieben Tage die Woche im Homeoffice, zum Teil von frühmorgens bis spätabends. Sie bearbeitet laufend Rückzahlungen von bereits gebuchten Reisen. Dies ist ein kostenloser Service der Reisebüros, an welchem kein Geld verdient werden kann.

Pietraszek fühlt sich im Stich gelassen von der Politik. Durch die weltweite Reisewarnung können auch in Zukunft keine neuen Buchungen, und somit auch langfristig keine Einnahmen generiert werden. „Uns wurde von der Politik die Grundlage entzogen“, äußerte sich Pietraszek. In dieser schwierigen Lage sei den Menschen noch zusätzliche Angst gemacht worden von den Politikern. Es liegt eine akute Reisewarnung bis zum 14. Juni vor. Pietraszek geht aktuell von einem mindestens 75-prozentigen Umsatzeinbruch aus.

Große Vorwürfe zu dieser Situation macht sie einigen Politikern – deren öffentlichen Spekulation über den wahrscheinlich völligen Wegfall der Sommersaison 2020 haben für die Reisebüros die Folge, dass jegliche wirtschaftliche Grundlage entzogen werde. Dies kann man laut Pietraszek fast mit einem Geschäftsverbot vergleichen. „Wir sind durch die getroffenen Maßnahmen der Politik völlig unverschuldet in diese Situation geraten.“

Die Corona–Soforthilfe reiche für die Reisebranche bei Weitem nicht aus, denn die Reisebüros und Veranstalter haben, so die Geschäftsführerin von „Sonnenklar.TV“ in VS.Schwenningen, wohl am härtesten unter der Corona-Krise zu leiden. Pietraszek vermutet, dass mit dem Geld die laufenden Kosten von höchstens drei Monaten gedeckt werden können. Die Reisebranche sei über den längsten Zeitraum von der Krise betroffen, sowohl die Arbeit vor der Krise als auch während und unmittelbar nach der Krise werde sich für das Reisebüro nicht auszahlen. Es gehe nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um die vieler anderer Reisebüros und Veranstalter in ganz Deutschland.

Dem Reisebüro Bühler in VS-.Schwenningen geht es ähnlich: Drei Mitarbeiter und eine Auszubildende sind in dem Geschäft angestellt, bis auf die Auszubildende sind alle von 50 Prozent Kurzarbeit betroffen. Spekulationen, wann sich die Lage für das Unternehmen wieder bessern wird, will Geschäftsführer Peter Finke noch keine aufstellen. Doch er hofft, dass ab Juli die Reisevermittlung zumindest in einige Nachbarländer langsam wieder anlaufen kann.

Die Reisebüros werden von der Politik völlig vergessen, so Finke. „Wenn sie vom Tourismus sprechen, sind meist nur Fluglinien und Hotels gemeint.“ Dabei seien die Reisebüros viel langfristiger von der Krise geschädigt. „Überall laufen Zuschüsse, beispielsweise in der Autoindustrie“, wirft Finke der Politik vor „wir werden außen vor gelassen“. Auf die beschwerliche Lage der Reisebüros will Sandra Pietraszek die Menschen und vor allem die Politik aufmerksam machen. „Die Politik ist in der Pflicht einen entsprechenden Schutzschirm über die Reisebranche zu spannen, der die kompletten Ausfälle kompensiert“, fordert Pietraszek – ohne die Hilfeleistungen zurückzahlen zu müssen. Dazu gingen Reisebüro-Inhaber und Beschäftigte sogar schon auf die Straße. In der kommenden Woche soll auch in Villingen-Schwenningen eine Demonstration stattfinden.

Demonstration

Bereits in mehreren großen Städten fanden Demonstrationen unter dem Motto “Rettet die Reisebranche„ statt. Am Mittwoch, 20. Mai, ist solch eine Demonstration auch in Villingen-Schwenningen geplant. Gegen Mittag wollen Inhaber und Angestellte auf die Straße gehen.