Stopp für Astra-Zeneca lähmt Erfolg der Impfungen zusätzlich

Der Impfstopp mit dem Vakzin von Astra-Zeneca trifft den Schwarzwald-Baar-Kreis empfindlich – wöchentlich sollten 1250 Personen damit geimpft werden.

Es hätte so schön sein können: Noch am Montagmorgen gewährte das Landratsamt mit aktuellen Zahlen zu den Impfungen einen hoffnungsvollen Einblick in das mäßig, aber immerhin stetig voranschreitende Impfgeschehen im Landkreis. Und dann das: Nachmittags wird bundesweit ein Impfstopp für Schutzimpfungen mit dem Vakzin des Anbieters Astra-Zeneca verhängt. Die Impf-Statistik des Landkreises droht damit ins Wanken zu geraten, denn auch hier setzt man bei den Impfungen der Kreisbewohner häufig auf diesen Impfstoff.

Nachdem die Bundesregierung die Impfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca aufgrund der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts vorsorglich ausgesetzt hat, blies das Landratsamt noch am Montagnachmittag bis auf weiteres alle Impftermine mit dem Vakzin im Kreisimpfzentrum des Schwarzwald-Baar-Kreises ab. Betroffen davon sind Impfwillige, die ihren Arm am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag hingehalten hätten.

In der Behörde glühte am Montagnachmittag der Draht – es galt, alle, die einen Termin für die Astra-Zeneca-Impfung an einem der drei Tage erhalten hatten, rechtzeitig zu informieren. Wie viele Bürger von der Terminabsage betroffen sind und wie viele davon die Erstimpfung bereits erhalten hatten und nun auf die Zweit-Impfung warten, konnte die Behörde am Montagnachmittag noch nicht beantworten. Fakt ist aber: Die Anzahl der Impfungen kann nun nicht wie ursprünglich vorgesehen voranschreiten.

Seit dem Impfbeginn wurden im Landkreis 15 931 Personen geimpft, 10 688 haben die Erst-Impfung, 5243 auch schon die Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen die Bürger, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen und die Coronaschutzimpfung in einem Zentralen Impfzentrum oder in einem anderen Kreisimpfzentrum erhalten haben – zudem sind das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums sowie das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums Offenburg im Einsatz.

Dass die Kurve dieser Statistik nun erst einmal deutlich flacher ausfallen wird, zeigt ein Blick ins Detail: Von den 3155 Impfungen in der vergangenen Woche, wurde bei 1850 Impfungen mit dem Präparat von Biontech Pfizer geimpft, in den übrigen 1305 Fällen wurde das Vakzin von Astra-Zeneca verabreicht. Wöchentlich sollten durchschnittlich 1250 Astra-Zeneca- und 1100 Biontech-Impfungen durch das Kreisimpfzentrum erfolgen.