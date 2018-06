Pfarrer Christoph Stolz ist in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet worden. Die Personalsituation hat sich in der evangelischen Gemeinde dennoch entspannt.

Zwei kommen, einer geht: So lautete die erfreuliche Botschaft während der Abschiedsfeier für Pfarrer Christoph Stolz. Eine von den Gemeindemitgliedern befürchtete weitere Vakanz bleibt somit aus.

Der geschäftsführende Pfarrer Klaus Gölz informierte über die Neubesetzung der Stelle Pfarramt Stadtkirche II mit der aktuell im Kirchenkreis Stuttgart tätigen Diakoniepfarrerin Karin Ott, die ihren Dienst am 1. November 2016 in der Neckarstadt antritt. Auch in der Johanneskirche naht ein Ende der Vakanz: Mit dem aktuell noch im Kirchenkreis Göggingen als Vikar tätigen Simon Ziegeler entlastet in Kürze ein weiterer Pfarrer die angespannte Gottesdienstsituation in der Neckarstadt.

Stolz predigt noch einmal in seiner engagierten Art

In einem kurzweilig gestalteten Abschiedsgottesdienst predigte Stolz noch einmal in der bekannten engagierten und direkten Art. Der Bach-Chor bereicherte gesanglich den Abschlussgottesdienst. Pfarrer Andreas Güntter gab Christoph Stolz den Segen für seine neue Pfarrerstelle im oberschwäbischen Aitrach mit. Stolz bezeichnet seine neue Stelle inmitten einer protestantischen Diaspora als eine Herausforderung, die er nach einem Jahrzehnt in VS-Schwenningen noch einmal gerne annehme. Im Alter von 59 Jahren nutzt er dabei die Chance, noch einmal etwas Neues zu beginnen.

In seiner Abschiedsrede dankte Stolz der Bevölkerung für zahlreiche interessante Begegnungen und Gespräche in einer Kirche, die ihm im Laufe der Zeit immer stärker ans Herz wuchs. „Es war alles sehr verhalten“, erinnerte sich Stolz an seinen ersten Eindruck, den er hatte, als er seine Tätigkeit im September 2005 aufnahm. Dieser Eindruck aber legte sich im Laufe der Jahre. Stolz bekam im Gemeindezentrum in der Muslen noch einmal einen Wunsch erfüllt. Nach diversen Gruß- und Abschiedsworten der einzelnen Kirchengruppierungen traten Jörg Wenzler und Kiki Kohring noch einmal mit dem Besten aus ihren Programmen in Aktion. Im Vorfeld stimmten die Pfarrer Gölz und Brigitte sowie Andreas Güntter mit einem Kurztheaterstück aus dem Alltag des Verabschiedeten auf das folgende Unterhaltungsprogramm ein.

Stolz ist noch bis zum 14. August in VS-Schwenningen im Amt und daher noch in einigen Gottesdiensten zu hören. Am kommenden Sonntag feiert der Arbeitskreis christlicher Kirchen zu seinem 25-jährigen Bestehen im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe einen Gottesdienst.