Der Strom in VS wird ab 1. Januar teurer. Eine Erhöhung sei unvermeidlich, informieren die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) und erklären in einer Mitteilung die Hintergründe.

Vier Jahre hätten die Stadtwerke die Strompreise trotz stark steigender Steuern und Umlagen stabil halten und zuletzt 2015 sogar senken können. „Doch aufgrund der aktuell stark gestiegenen Handelspreise an den Energiemärkten und der Erhöhung der staatlich regulierten Netzentgelte kann die SVS die Preissteigerung nicht mehr kompensieren und muss ab dem 1. Januar 2019 die Preise anpassen“, informiert Pressesprecherin Susanna Kurz.

SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter erklärt den Hintergrund: „Der Strompreis für unsere Kunden besteht zu 54 Prozent aus Steuern, Umlagen und Abgaben. Auf diese Faktoren haben wir keinen Einfluss.“ Diese Kosten hätten sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht und befänden sich auf einem nie dagewesenen, hohen Niveau. Vor allem aber seien die Beschaffungspreise für Strom an den Energiemärkten gestiegen, was sich massiv auf den Stromeinkauf auswirkt. Dies könne auch eine im kommenden Jahr sinkende Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage (EEG-Umlage) nicht ausgleichen.

Nur noch rund 20 Prozent des Strompreises können die Energielieferanten direkt festlegen. „Wir konnten daher die Kosten für die Kunden nicht mehr auffangen und müssen die Preise erhöhen“, erläutert Ulrich Köngeter. Wer sich über die Stromangebote der SVS informieren und überprüfen möchte, ob der günstigste Tarif bereits gewählt ist, kann dies entweder von zu Hause per Internet im Produktrechner unter www.svs-energie.de tun oder telefonische bei der SVS-Kundenbetreuung, 07721/4 05 05.

SVS-Vertriebsleiter Sebastian Wilhelm betont: „Wir bieten den Kunden gerne an zu prüfen, ob es einen besser passenden Tarif gibt. Wir garantieren unseren Kunden faire Preise.“ „Mit ihrem Energieliefervertrag beider SVS unterstützen die Bürger die Stadt Villingen-Schwenningen, denn die Gewinnausschüttung der SVS kommt dem städtischen Haushalt und somit den Bürgern zugute“, hoffen die Stadtwerke auf die Verbundenheit der Bürger zum Energieversorger.

Beispiele

Wie sich die Preissteigerung ab 1. Januar auf einen Vier-Personen-Haushalt in Villingen-Schwenningen auswirkt, rechnet Sebastian Wilhelm, Vertriebsleiter der Stadtwerke vor: Eine Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von 3500 Kilowattstunden wird künftig 2,54 Euro brutto pro Monat mehr bezahlen. Auf einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 1200 Kilowattstunden pro Jahr wirkt sich die Preiserhöhung mit 1,85 Euro brutto pro Monat aus.