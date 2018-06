(sbo) - In VS können sich Hochzeitspaare nicht nur auf dem Standesamt trauen. Die Stadt hat die Möglichkeiten unter anderem auf das Abt-Gaisser-Haus in Villingen und auf das frühere Gartenschaugelände in Schwenningen ausgeweitet.

„Das neue Angebot kommt sehr gut bei den Bürgern an – die Nachfrage ist daher steigend“, zeigt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt auf. Die Möglichkeit zur Trauung an besonderen Trauorten werde vor allem an Samstagen genutzt. Bisher habe es einen „Trausamstag“ in Villingen (jeden zweiten Samstag im Monat) und einen in Schwenningen (jeden dritten Samstag im Monat) gegeben.

Durch die Einführung der neuen Räumlichkeiten traue das Standesamt nun jeden ersten, zweiten und dritten Samstag im Monat. „Dieses erweiterte Angebot nutzen viele Brautpaare, auch von außerhalb“, zeigt Oxana Brunner auf.

Seit Mai 2011 traut das Bürgeramt Brautpaare auch außerhalb des Standesamts. Der Ratssaal im Alten Rathaus sei jedoch bereits seit längerem angeboten worden. Da die Nachfragen nach alternativen Räumlichkeiten für standesamtliche Eheschließungen immer mehr zugenommen hätten, habe das Bürgeramt die Dienstleistung des Standesamts ausgeweitet. „Dies ist ohne zusätzliche Standesbeamte jedoch ein nicht unerheblicher Aufwand“, erklärt Oxana Brunner. Prospekt mit Trauorten

Das Standesamt hat vor kurzem einen Prospekt herausgebracht, in dem die Trauorte in VS vorgestellt und beschrieben werden. Der Prospekt liegt in den Bürgerservicezentren und bei den besonderen Trauorten aus. Privatgrundstücke nicht erlaubt

Werden noch andere Orte gewünscht, die bislang nicht „im Programm stehen“? Oxana Brunner: „Es kommen immer mal wieder Anfragen nach Trauungen im privaten Garten oder auf privatem Gelände. Da die Trauorte jedoch gewidmet beziehungsweise zugelassen werden müssen, da bestimmte Rahmenbedingungen gesetzlich vorgeschrieben sind, ist es nicht möglich, an einem beliebigen Ort die standesamtliche Trauung abzuhalten. Da das Angebot des Standesamts aber so vielfältig ist, finden die Brautpaare meist etwas für sie Passendes in Villingen-Schwenningen“, zeigt die Pressesprecherin auf. Überdies weist sie darauf hin, dass mit Trauungen an besonderen Orten auch ein großer organisatorischer Aufwand verbunden ist. „Aufgrund dessen sieht das Bürgeramt das Angebot mit acht alternativen Räumlichkeiten, den beiden Trauzimmern im Stadtbezirk Villingen und Schwenningen sowie den Möglichkeiten in den Ortschaften als durchaus ausreichend an. In den Ortschaften finden die Trauungen meist im Rathaus statt.“

Das Team der Standesbeamten besteht aus Manfred Korsch, Sandra Föhrenbach, Sigrid Meier, Elke Wössner, Inge Fleig, Heike Tomaske und Sandra Nösges sowie die Ortsvorsteher in den neun Ortschaften.