Hinter den Kulissen wird hart um Veränderungen beim Stadtbus in VS gerungen. Klar ist: Der Stadtlinienverkehr wird erneut ausgeschrieben. Und: Es gibt keine Verschlechterungen für Fahrgäste, sondern Verbesserungen wie den Nachtbus.

„Es sollen zusätzliche Verbindungen geschaffen und vorhandene Linien gestärkt werden“, teilt die Stadt mit. Diese umfassende Dienstleistung müsse die Kommune per europaweiter Ausschreibung vergeben. Die Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen GmbH (VGVS) verfüge noch bis zum 15. Dezember über eine Genehmigung zum Betrieb des Busverkehrs auf dem Gebiet der Stadtteile Villingen und Schwenningen und erhalte hierfür von der Stadt VS einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hatte die Stadt 2017 die künftige Verkehrsbedienung europaweit per Vorabbekanntmachung veröffentlicht, so die Stadt. Daraufhin habe die VGVS am 9. Januar 2018 ein sogenanntes eigenwirtschaftliches Angebot eingereicht. Bei einem eigenwirtschaftlichen Angebot erhalte der Betreiber VGVS – im Vergleich zu bisher – keine Zuschüsse mehr von der Kommune. Die Kalkulation für den eigenwirtschaftlichen Antrag musste auf der Grundlage der Ende 2017 vorliegenden Informationen erfolgen, zeigt die Stadt auf. Zum damaligen Zeitpunkt sei klar gewesen, dass die Einnahmeaufteilung innerhalb des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB) sich deutlich verändern werde. Die seitherige Alteinnahmeaufteilung werde ab 2018 auf eine nutzerbezogene Zuschneidung der Fahrgeldeinnahmen umgestellt .Die Verkehrsgemeinschaft habe ihr Angebot zurückgezogen und beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis die Entbindung vom eigenwirtschaftlichen Verkehr beantragt. Das Landratsamt und die Stadt hätten bereits eine rechtliche Prüfung vorgenommen und seien zum Ergebnis gekommen, dass die Entbindung vom eigenwirtschaftlichen Verkehr infolge mangelnder Wirtschaftlichkeit erfolgen musste. Gleichzeitig habe man sich aber gemeinsam auf eine Übergangslösung für die kommenden zwei Jahre geeinigt, die vom Gemeinderat im September noch beschlossen werden muss. Für die Nutzer des Busverkehrs ändere sich dadurch nichts. Im Gegenteil, es komme zu deutlichen Verbesserungen, so die Stadt. Denn ab 2020 werde es erheblich mehr Verbindungen geben, auch in den späten Abendstunden sowie ein Nachtbusangebot. Im Zeitraum Bis 2022 muss der Auftrag eines Stadtlinienverkehrs europaweit neu ausgeschrieben werden. Diese Verkehre muss die Stadt wieder bezuschussen.