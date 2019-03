Der Sturm hat am Sonntag auch den Schwarzwald-Baar-Kreis heimgesucht. An vielen Orten musste die Feuerwehr ausrücken, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien.

Insbesondere in den höheren Lagen des Landkreises wurden zahlreiche Bäume entwurzelt oder Äste abgerissen. Vielerorts flogen jedoch ebenso Schilder umher und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Auch auf der Landstraße zwischen Mönchweiler und Villingen musste die Feuerwehr am Sonntag gegen 12.30 Uhr ausrücken, weil eine Fichte auf die Fahrbahn gestürzt war. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug unterwegs, sodass es zu keinen Schäden oder gar Verletzten kam. Die Feuerwehr rückte an und zersägte den Baum. Dabei schielten die Einsätzkräfte immer wieder auf die gefährlich schwankenden Bäume über ihnen – unter höchster Vorsicht musste gearbeitet werden, um sich nicht selber in Gefahr zu bringen.

Und in der Tat stürzten in den folgenden Stunden noch weitere Bäume an der Landstraße zwischen Villingen und Mönchweiler um. Bereits kurze Zeit nach dem ersten Wurf dort mussten die Einsatzkräfte nach Villingen in die Marbacher Straße eilen. Dort hatten Anwohner eines Hauses gemeldet, dass Teile des Balkones abzustürzen drohen. Hier bannte die Feuerwehr die drohende Gefahr, in dem die betroffenen Balkonteile fixiert wurden und nicht mehr auf die Straße fallen konnten.

Derweil hatte es die Feuerwehr in Pfaffenweiler mit einer abgerissenen Oberleitung zu tun, die entschärft werden musste. Bis zum späten Nachmittag waren vielerorts die Feuerwehren und technischen Dienste unterwegs, um die Sturmschäden zu beseitigen.