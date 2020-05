Städtische Galerie bleibt weiterhin ohne Leitung

Die Städtische Galerie ist nun wieder ohne Leitung. Nachdem die bisherige Leiterin Vanessa Charlotte Heitland zum Ende vergangenen Jahres nach rund eineinhalb Jahren aus persönlichen Gründen gekündigt hatte, war die Stelle offiziell ausgeschrieben. Von den insgesamt 15 Bewerbern kamen zwei Kandidaten für die Stelle infrage. Am Ende setzte sich eine 38-jährige Frau aus der Pfalz gegen ihren Mitstreiter durch.

Die mögliche neue Galerieleiterin bat jedoch bereits vor dem Ausschuss um Bedenkzeit, weil sie sich noch unsicher war, ob sie die Stelle antreten möchte. Im Moment steht die städtische Galerie erneut ohne Leitung – für die Organsitation der Ausstellungen und die restlichen Aufgaben der vakanten Stelle ist zur zeitlichen Überbrückung das Kulturamt zuständig. Bald soll wieder eine Stellenausschreibung für die Leitung stattfinden.

Aktuell ist die Städtische Galerie in Schwenningen aufgrund der Pandemie geschlossen. Obwohl die Galerien laut neuesten Corona-Verordnungen wieder öffnen dürfen, wird in VS-Schwenningen nicht mitgezogen. „Die Öffnung ist ein Kann – kein Muss“, erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, diese Entscheidung. „Wir arbeiten im Moment an Maßnahmen, mit denen eine teilweise Öffnung wieder möglich sein wird“. Wann der Zeitpunkt dafür sein wird, steht noch nicht fest. Dass die Galerie nicht pünktlich zur offiziellen Erlaubnis durch das Gesundheitsamt wieder öffnet, steht laut Brunner in keinem Zusammenhang mit der fehlenden Leitung.