Die Fußball-B-Juniorinnen der SpVgg Aldingen haben durch einen 2:0-Endspielsieg gegen Gastgeber SG Tuningen den Futsal-Bezirksmeistertitel gewonnen. Dritter wurde der SV Waldmössingen, der sich im kleinen Finale 1:0 gegen den SC Tuttlingen durchsetzte.

Acht Mannschaften nahmen in zwei Vorrundengruppen an der Bezirksendrunde in der Tuninger Sporthalle teil. In der Gruppe A dominierten die SpVgg Aldingen und der SV Waldmössingen, die es jeweils auf sieben Punkte brachten (das direkte Duell endete 0:0) und als Gruppensieger (Aldingen) und Zweiter (Waldmössingen) ins Halbfinale einzogen.

In der Gruppe B gab die SG Tuningen den Ton an. Die Gastgeberinnen gewannen alle drei Vorrundenspiele jeweils 1:0 und zogen als Gruppensieger zusammen mit dem SC 04 Tuttlingen (Gruppenzweiter) ins Halbfinale ein.

Im ersten Halbfinale setzte sich Aldingen 2:0 gegen den SC 04 Tuttlingen durch. Im spannenden zweiten Halbfinale behielt Tuningen 1:0 gegen Waldmössingen die Oberhand.

Im Endspiel gab die SpVgg Aldingen den Ton an und siegte verdient 2:0 gegen die SG Tuningen. Die Aldingerinnen haben sich als Bezirksmeister für die Spiele auf Verbandsebene qualifiziert.