Spuren sind wohl zwei Jahre alt: Von Ratten fehlt aktuell jede Spur

Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen hat umgehend auf den kürzlich geäußerten Vorwurf des Rattenbefalls in der Deutenberghalle II reagiert und einen Schädlingsbekämpfer beauftragt. Nach ersten Untersuchungen geht dessen Tendenz in Richtung Entwarnung.

„Bislang gibt es keine Anzeichen für einen erneuten Rattenbefall in der kleinen Deutenberghalle“, sagt Frank Dengler. Der Fachmann für Schädlingsbekämpfung von der Firma Lange mit Sitz in Ortenberg wurde von der Stadtverwaltung damit beauftragt, den Verdacht der ungebetenen Gäste in der Deutenberghalle II zu untersuchen. Er erklärt, wie Experten einem möglichen Rattenbefall auf den Grund gehen.

Noch am Abend reagiert

„Noch am Abend des Gründonnerstags, an dem die Anfrage zu dieser Sache bei der Verwaltung eingegangen war, habe ich Kontakt mit der Firma Lange aufgenommen“, sagt vor Ort Tobias Reuter, Abteilungsleiter Gebäudewirtschaft im städtischen Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO). „Am Dienstagmorgen nach Ostern fand gemeinsam mit Frank Dengler dann ein erster Rundgang durch die Halle statt“, fährt der Abteilungsleiter fort. Dabei seien zwar Rückstände wie Ausscheidungen gefunden worden, der Experte Dengler halte diese aufgrund ihrer Beschaffenheit und des Geruchs jedoch eher für Relikte von dem bereits von der Stadt bestätigten Befall vor zwei Jahren. Auch die Köderbehälter, die bis zuletzt in den Garagen der Sporthalle lagen, würden noch von der anderen, damals eingesetzten Firma stammen, erklärt Dengler.

„Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch kein Nest gefunden“ beruhigt Reuter, und auch Dengler bestätigt: „Keine Zugänge, keine Löcher, kein Befraß. Ich gehe nicht von einem Befall aus.“ Felicitas Heinrich, die als Sachgebietsleiterin Sport im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) in ständigem Kontakt mit den Vereinen und Schulen in Sachen Hallennutzung steht, erklärt zudem, dass bei den Schulen auf städtische Nachfrage hin nie etwas – beispielsweise Urinspuren auf den Sportmaterialien – aufgefallen ist.

Im Zuge der Prüfung hätten Mitarbeiter der Technischen Dienste VS (TDVS) in den vergangenen Tagen die Seitengaragen der kleinen Deutenberghalle ausgeräumt und gereinigt. Um einen erneuten Befall ausschließen zu können, hat Frank Dengler nun in eben diesen Geräteräumen sowie in einer Außengarage als potenziellen Zugangsort einige neue Köderbehälter ausgelegt. Diese werden, erklärt Tobias Reuter, nun einen Monat lang wöchentlich kontrolliert. Auch der Hausmeister wurde für das Thema sensibilisiert, so der Abteilungsleiter. In der Box – für Menschen unzugänglich verschlossen – befinden sich toxische Köder, an dem die Experten anhand von Fraßspuren einen Befall feststellen können. „Die Menge an eingesetztem Gift ist für Menschen oder größere Tiere nicht lebensgefährlich“, sagt Dengler. Dennoch seien im Falle eines Kontakts mit der Haut auf den Behältern Aufkleber mit den Kontaktdaten seiner Firma angebracht. Ratten hingegen sterben zwar, wenn sie von den Ködern gefressen haben. Die Wirkung des Gifts setzt jedoch erst nach ein oder zwei Tagen ein.

„Ratten sind sehr intelligent. Wenn ein Tier sofort sterben würde, würden die anderen den Köder nicht mehr fressen“, erklärt der Experte. Sollten nach einem Monat keine Fraßspuren aufgetaucht sein, werden die Behälter wieder entfernt.

Intelligente Tiere

Generell, sagt Reuter, sind Ratten in Villingen-Schwenningen zum Glück kein großes Thema. Deshalb seien die Maßnahmen in der Deutenberghalle derzeit die einzigen. Dennoch bittet die Verwaltung Bürger darum, sollten ihnen in städtischen Gebäuden Ratten, Ameisen oder Wespennester auffallen, dies sofort mitzuteilen. „Es ist auch egal, ob man direkt beim Amt oder der zentralen Telefonnummer anruft, es wird nichts unter den Tisch fallen“, unterstreicht Madlen Falke von der städtischen Pressestelle.