Sportverein Tuningen besteht 100 Jahre

Der Sportverein Tuningen hat seinen runden Geburtstag mit einem Jahr Verspätung begangen. Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen wurde am Samstag ausgiebig gefeiert.

Seit 2020 ist Dominik Bury Vorsitzender des SV. Er ist in die Fußstapfen seines Vaters als Vorsitzender gestiegen. Schmunzelnd erklärte er, dass hinter diesem Posten im Sportverein ein gewisser familiärer Druck stehe, schließlich leitete sein Vater 18 Jahre den SV Tuningen.

Unter der Leitung von Dominik Bury wurde ein Umbruch im Verein in die Wege geleitet. Mit einem jungen Team und neuen Ideen will man Schwung in den Verein bringen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Bury. Mit den Jugendmannschaften, Damen und Aktivenmannschaften ist man breit aufgestellt, das Schiedsrichterteam wie auch die Theatergruppe runden dies noch ab. Es seien heute mehr als „elf Freunde“, welche 1920 den Verein gegründet haben.

Bürgermeister Ralf Pahlow freute sich, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen jetzt doch gefeiert werden könne.

Beitrag zur Lebensqualität

Der SVT leiste in der Gemeinde einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Den Teamgeist zu fördern sei aktuell wichtiger denn je, und da habe man beim Sportverein immer ein großes Augenmerk darauf gelegt. Mit den Sportstätten habe man beste Rahmenbedingen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit.

Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann richtete einen Appell an die Mitglieder, den jungen Vorstand in den neuen Strukturen zu unterstützen. Zu den Gratulanten gehörte auch Marcus Kiekbusch, Bezirksvorsitzender des württembergischen Fußballverbandes (WFV). In den 100 Jahren Vereinsgeschichte habe man bereits viele Höhen und Tiefen erlebt, aber Tuningen könne einen großen Tag feiern. Vom Württembergischen Landessportbund wie auch vom WFV überreichte er die Jubiläumsurkunden.

Harald Bury gratulierte als Vertreter der Mannschaften des Baar-Pokals. Tuningen gehört dieser Wettkampfgemeinschaft seit Gründung vor 65 Jahren an und ging bereits neun Mal als Sieger hervor. „Wir haben ein extrem gutes Miteinander unter diesen Mannschaften, und das will man auch weiter so pflegen.“

Uwe Plonka hatte einen Rückblick auf die 100-jährige Vereinsgeschichte zusammen gestellt. Viele Erlebnisse, Auf- und Abstiege, Meisterschaften, Ausflüge, Feste, Theateraufführungen und Freundschaften – in solch einer langen Vereinsgeschichte könnte man stundenlang erzählen. Zwischen den danach folgenden Ehrungen wurde zum Jubiläumsbuffet eingeladen. Unter den vier Generationen an Gästen gab es viel zu erzählen.

Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen standen auf dem Programm. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Hans-Jürgen Krause, Egon Huber, Dieter Hanssmann, Richard Plass sowie Horst Bury.

Mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurden Uwe Bioni, Hanno Groh, Jürgen Handloser, Uwe Plonka, Gerd Zygmund, Roman Schneckenburger und Heinz Schulz. Die Ehrennadel in Silber erhielten Harald Bury, Uwe Fischer, Michael Hauser, Ralf Klukas, Karl-Leopold Kramer, Erich Kübeler, Detlef Maier, Peter Maier, Bernd Mauch, Harald Schlenker, Hans Würthner, Dora Würthner und Hildegard Zietz. Die Ehrennadel in Bronze bekamen Ulrich Abler, Ralf Bek, Philipp Fischer, Johanna Fischer, Miriam Gretz, Moritz Groh, Sascha Handloser, Michael Irion, Alexander Kiefer, Matthias Kübeler, Gertrud Kutscher, Simone Kutscher, Siegfried Lutz, Harald Maier, Emil Maier, Johannes Mauch, David Schlenker, Can Stegmann, Hans-Ulrich Vosseler, Alexander Wipf, Katja van Beek.

Die Verbandsehrennadel erhielten Uwe Bioni, Simone Kutscher und Tobias Vosseler. Den Verbandsehrenbrief des WFV bekamen Michael Schill und Ilja van Beek.

Karlheinz Braunschweiger erhielt die Verbandsehrennadel in Silber als höchste Auszeichnung des WFV für seinen unermüdlichen Einsatz im Bereich des Jugendsports. Hier folgt im Januar noch die Verdienstehrennadel des DFB.