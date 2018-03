Die Oberbürgermeisterwahl im Oktober und die Kommunalwahlen 2019 waren unter anderem Themen bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins VS im Abt-Gaisser-Haus.

Auf die OB-Wahl ging der Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr ein. Nachdem Rupert Kubon, amtierendes Stadtoberhaupt und SPD-Mitglied, nicht mehr antritt, sei die Suche in vollem Gange. „Allerdings muss der Kandidat nicht unbedingt SPD-Mitglied sein“, sagte Schurr. Im kleinen Kreis und in Rücksprache mit der Landes- und Bundes SPD sei man auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. In Aussicht sei bis jetzt niemand, zeigte Edgar Schurr vor rund 30 Mitgliedern auf.

Ortsvereinsvorsitzender Nicola Schurr blickte auf das vergangene Jahr zurück. Er erinnerte unter anderem an die Osteraktion, bei der in der Innenstadt Ostereier verteilt und das Gespräch mit den Bürgern gesucht wurde. Aktiv waren die Mitglieder auch bei dem erfolgreichen Kinderfest auf dem Osianderplatz. Wahlkampfstände wurden in beiden Stadtbezirken während des Bundestagswahlkampfs organisiert, und bei einem Ortstermin in der Färberstraße ging die SPD auf die Sorgen der Anwohner ein. Besuche bei Vereinen standen auf dem Programm. Die Feuerwehr Weilersbach zeigte dem Vorstand ihre Raumnot. Nach langen Jahren organisierte die SPD wieder eine Weihnachtsfeier, bei der nahezu 50 Mitglieder im Schwenninger Heimatverein den Worten der Landesgeneralsekretärin Luisa Boos lauschten. Auch die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier kam zu einer Podiumsdiskussion in die Stadt.

Einen Ausblick auf 2019 gab die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Susanne Rosmislowsky. Sie nannte Wohnen in der Innenstadt, Teilnahme an der Aktion Saubere Landschaft sowie den bevorstehenden Kommunalwahlkampf 2019, bei der die SPD eine vollständige Liste präsentieren will. Nicola Schurr kündigte eine Veranstaltung für den 19. April an. Hier kommt Evelyn Gebhardt, Vizepräsidentin des Europaparlaments nach VS-Schwenningen.

Schließlich stand die Wahl eines Kassierers des SPD-Ortsvereins an, weil der amtierende Kassenwart sein Amt zur Verfügung stellte. Gewählt wurde Ansgar Eichler, 29 Jahre alt, seit 2009 SPD-Mitglied.