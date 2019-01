„Es ist vieles auf dem Weg und es sieht gut aus, so dass wir in den kommenden Monaten zu Potte kommen werden“, sagt Walter Steiner. Der ehemalige Dekan der Polizeihochschule Baden-Württemberg in VS-Schwenningen ist Leiter eines Teilprojektes der Einstellungsoffensive der Polizei. Er betreut die Bauprojekte auf dem Campus der Hochschule.

23 Millionen Euro wird laut einer momentanen Schätzung die Umgestaltung kosten. Enthalten sind der Neubau eines Büro- und Hörsaalgebäudes auf dem bisherigen Tennisplatz sowie die Erweiterung und der Umbau des „S-Gebäudes“. Die Mensa muss angesichts des Zustroms von Studierenden erweitert werden, um 130 Quadratmeter zusätzliche Sitzfläche im Innenbereich. Darüber befindet sich dann auf dem Außenbereich eine Terrasse. An das bestehende S-Gebäude wird ein zweistöckiger Anbau kommen, für die zweite Raumschießanlage und weitere Funktionsräume.

Der Umbau bei laufendem Betrieb stelle eine Herausforderung dar, erklärte Steiner. Der Spatenstich steht unmittelbar bevor und wird wohl im März stattfinden, vorausgesetzt, die Witterung spielt mit und es fällt nicht zu viel Schnee.

Der Bauantrag sei bei der Baurechtsbehörde der Stadt VS eingereicht worden und in Bearbeitung. Deren neuer Oberbürgermeister Jürgen Roth wird demnächst seinen Antrittsbesuch bei der Hochschule für Polizei machen. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist hervorragend“, findet Steiner. Im März 2020 sollen die neuen Gebäude bezugsfertig sein. Momentan läuft die Ausschreibung. „Es kommt darauf an, die richtigen Unternehmen zu finden“, sagt der Polizeidirektor im Ruhestand. Im neuen Hörsaalgebäude sollen unter anderem 14 Hörsäle und 50 Büros entstehen.

Im Sommersemester 2021 werden 1725 Studierende an der Hochschule für Polizei in VS-Schwenningen erwartet. Bis zum April 2021 sollen auch die zusätzlichen Unterkunftsplätze für dieses „Maximum an Studierenden„ zur Verfügung stehen. 628 zusätzliche Unterkünfte in Wohngemeinschaften werden bis dann in der Dattenberg-, Pistorius- und Kirnacherstraße in Villingen geschaffen. Derzeit gibt es 226 Unterkunftsplätze auf dem Campus und 100 in der Rathausstraße in Schwenningen. In der Bussard-/beziehungsweise Sperberstraße in Villingen stehen jetzt schon 376 Plätze zur Verfügung. Insgesamt sollen es am 1. April 2021 1330 Unterkunftsplätze sein.

„Wir spüren es schon bei der Essensausgabe, dass es mehr Studierende werden“, berichtet Steiner. Die Hochschule ist auf 855 Studierende ausgelegt. Aktuell sind es schon 1060. Ab Sommersemester sollen 100 weitere hinzukommen.

Auch die Personalentwicklung auf dem Campus hält Schritt mit dem Anwachsen der Studierenden. Waren es 2017 noch ungefähr 220 Mitarbeiter, so stieg deren Zahl ein Jahr später auf 240; in diesem Jahr werden es 280 Mitarbeiter sein. Entsprechend ist die Nachfrage nach Parkplätzen auf dem Campus. Die Aufstockung der Parkflächen ist Walter Steiner und Polizeidirektor Uwe Seidel, Leiter des Projektstabes Einstellungsoffensive, besonders wichtig.

400 weitere Stellplätze sollen südlich und nördlich des Areals entstehen. Der Polizeiberuf ist beliebt. Vor allem die ungewöhnlichen Möglichkeiten, zum Beispiel bei Reiterstaffel, Wasserschutzpolizei, Prävention und Kripo böten einen besonderen Anreiz, berichtet Steiner. „Die Polizei ist vielfältig“. Die Bewerberzahlen 2019 seien bezogen auf die Frühjahrseinstellungen auf ähnlichem Niveau wie 2018.