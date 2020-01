Kontrovers diskutiert wird der Sinn und Unsinn der neuen Sonnenuhr auf dem Marktplatz, die in Form einer überdimensional großen Lanze im Herbst für 25.000 Euro vor dem Rathaus aufgestellt wurde, schon seit Wochen.

Und jetzt schafft sie es sogar ins Fernsehen: Am Mittwochmorgen geriet der „Eyechatcher“ ins Visier eines RTL-Kamerateams, das Aufnahmen für das Format „Barth deckt auf“ gemacht hat. In einem rund 30-sekündigen Einspieler, so verraten es die Fernsehjungs, werde die Sonnenuhr mitsamt einiger O-Töne von Passanten zu sehen sein.

In seiner Show deckt Comedian Mario Barth „absurde Fälle von Steuerverschwendung“ auf, heißt es auf der Homepage. Und wie kommt RTL ausgerechnet auf die Sonnenuhr? Dass ein unzufriedener Bürger den Tipp gegeben haben könnte, hält auch das Kamerateam für sehr realistisch.

Funktioniert die Sonnenuhr überhaupt? Zeigt sie eigentlich die Sommer- oder Winterzeit an? Mit diesen und ähnlichen Fragen hatten sich Bürger in den vergangenen Wochen mehrfach in Bezug auf die neue Sonnenuhr auf dem Marktplatz an die Stadt gewandt.