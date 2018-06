Fassungslos stehen die Geschäftsleute Kumar vor ihrem Laden in der Niederen Straße. Löcher klaffen in den Sonnenschirmen, Fetzen hängen herunter. „Die Schirme brannten lichterloh, was hätte da alles passieren können.“

Für die beiden Ladenbesitzer, Vater und Sohn Kumar, bringt der erste Tag in der Woche großen Kummer. An einen normalen Wochenstart ist nicht zu denken. Der Sohn sieht die teils verkohlten und zerfetzten Sonnenschirme vor dem Haus, schließt auf Brandstiftung, ruft die Polizei und schaltet sofort die Überwachungskameras ein. Insgesamt sind acht an der Zahl montiert.

Vor fünf Wochen werden Sonnenschirme in der Oberen Straße zerstört

Seit acht Monaten haben die Kumars das Geschäft in der Niederen Straße, seit 2014 den ersten Laden in der Oberen Straße. „Dort wurde vor etwa fünf Wochen das Gestänge der Sonnenschirme zerstört“, berichtet Kumar senior, während sein Sohn das Video von jener Nacht startet: Es ist gegen 1.30 Uhr, kein Passant weit und breit zu sehen. Plötzlich taucht ein Mann in heller Kleidung auf, macht sich am ersten Schirm zu schaffen, nestelt etwas heraus. Sekunden später fängt der erste Sonnenschirm an zu brennen, der noch unbekannte Täter geht zum nächsten Schirm, kurze Zeit später steht dieser auch in Flammen, der Mann verschwindet von der Bildfläche. Kurze Zeit später ist eine Frau mit einem Rad zu sehen, sie sieht die brennenden Schirme und bekämpft erfolgreich das Feuer mit einem Tuch.

Die Kumars verfolgen angespannt das Eingreifen der Frau, während der Mann nur daneben steht. Es kommt zu einem kurzen Streit zwischen den beiden. Das Tuch wird aufgehoben, die beiden verlassen die Szenerie. Zurück bleibt nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 1200 Euro. „Was wäre wohl passiert, wenn die Frau nicht eingegriffen hätte“, starrt Kumar senior auf das Überwachungsgerät. Und sein Sohn fügt hinzu: „Das mag ich mir lieber nicht ausdenken.“ Hinter dem für sie so unangenehmen Vorfall vermuten sie eher „Blödsinn, als dass uns jemand eine auswischen wollte. Wir wohnen doch schon eine Weile hier.“ Bemerkungen, wie “wieder so ein Billiggeschäft„ nehmen sie gelassen hin.

Wie brenzlig kann es werden, wenn zwei Sonnenschirme lichterloh brennen? „Das kann man pauschal nicht sagen. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle“, erläutert Ralf Hofmann. Ob es so richtig brenzlig wird oder nicht, so einer der drei stellvertretenden Feuerwehrkommandanten aus VS, hänge zum einen davon ab, wann der Brand entdeckt werde, ob es sich um ein Einstiegsfeuer oder um einen Vollbrand handele. Andererseits sei auch wichtig, „was in der Nähe der brennenden Objekte herumsteht“, sprich ob sich brennbare Stoffe in der Nähe befinden, Wind sei ebenfalls ein wichtiger Aspekt.

Noch unbekannter Täter hat Fahrrad und weiße Schuhe

Wenn es um das Thema Brandstiftung in VS geht, fallen Hofmann vor allem die Vorkommnisse in der Neckarstadt ein, Stichwort Feuerteufel und damit brennende Autos oder Gartenhäuschen. In Bezug auf Villingen muss er passen. Vor etwa zehn Jahren,erinnert er sich, habe ein wohl alkoholisierter Mann Mülleimer und gelbe Säcke angezündet, „doch der wurde schnell geschnappt“.

In Zusammenhang mit dem Vorfall in der Niederen Straße sucht die Polizei ein Paar, das mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann war mit einer kurzen, hellen Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet. Den Angaben zufolge trug er weiße Schuhe und führte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Frau war mit einer Jeanshose und einer hellen Jacke bekleidet. Die blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, teilt die Polizei in ihrer Beschreibung mit. Hinweise nimmt das Revier Villingen, Telefon 07721/ 60 10, entgegen. (sbo)