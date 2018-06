Mit neuen Attraktionen und bewährten Zugpferden startet das koordinierte Ferienprogramm des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) in die 14. Runde. Unter dem Motto „Endlich Ferien“ locken im Sommer über 145 verschiedene Angebote, auch im Herbst ist für reichlich Abwechslung gesorgt.

Um die Anmeldung für Eltern, Verwaltung und Organisatoren zu vereinfachen, hat die Stadt in eine Software investiert, über die sich alles online abwickeln lässt. Froh über dieses neue Verfahren sind nicht nur Sabine Braun, Leiterin der Abteilung Jugendarbeit, Sport und Integration, und Projektleiterin Gudrun Mauthe, sondern auch die Eltern. Schon in den Oster- und Pfingstferien sei alles übers Internet gelaufen und die Resonanz durchweg positiv ausgefallen, stellt Gudrun Mauthe fest. Neben der Anmeldung können die Eltern schauen, für welche Programmpunkte es noch freie Plätze gibt, gezielt nach Angeboten suchen, die zum Alter passen, oder sich eine Liste ausdrucken, für welche Aktionen die Kinder angemeldet sind. Und den Veranstaltern eröffne sich die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Teilnehmer zu verschaffen und gezielt zu organisieren.

Dass wieder so viele Vereine und Institutionen mit im Boot sind, um dem Nachwuchs aus der Doppelstadt eine abwechslungsreiche Zeit zu bereiten, freut die beiden Kolleginnen vom JuBIS. Es sei toll, welch ehrenamtliches Engagement es in der Stadt gebe und wie viele Menschen sich Jahr für Jahr in das Ferienprogramm einbringen, die teils sogar extra Urlaub nehmen. Viele sind seit der ersten Auflage im Jahr 2005 ununterbrochen mit von der Partie, betont Sabine Braun, beispielsweise die Stadtbibliothek, die Katholische junge Gemeinde (KjG) der Münsterpfarrei, der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, der Pferdehof Schütz, der Schwenninger Schützenverein oder der Turnverein Villingen.

Andere feiern dieses Jahr Premiere, ob der Malteser Hilfsdienst, der Freundeskreis Münstermusik Villingen oder die Luftsportvereinigung. Der Tag mit den Segelfliegern oder der Ausflug „Helikopterpilot für einen Tag„ zur Helicopter Charter GmbH nach Donauschingen seien bestimmt der Renner, schätzt Gudrun Mauthe. Um es vielen Kindern zu ermöglichen, so beliebte Angebote wie den Nachmittag bei der Feuerwehr oder der Polizei zu erleben, dürfen nur Jungen und Mädchen teilnehmen, die im vergangenen Jahren nicht dabei waren, unterstreicht Sabine Braun. Und auch Eltern müssen draußen bleiben, sagt sie mit einem Schmunzeln. Denn mancher Erwachsene habe schon versucht, sich bei spannenden Angeboten unter den Nachwuchs zu mischen.

„Die Aktionen kommen an“, lautet denn ihr Resumee. Und der Bedarf steige, gerade in Sachen verlässliche Ferienbetreuung. Dies habe auch eine Umfrage unter den Eltern gezeigt, die sich besonders ein Angebot bis 14 Uhr wünschen. So nimmt sich das Kinder- und Familienzentrum bei der vierwöchigen Ferieninsel bereits der Jüngsten ab drei Jahren an, der Kinder- und Jugendzirkus öffnet gleich in den ersten Ferientagen seine Türen für Artisten und Akrobaten ab sechs Jahren, und im Villinger Jugendhaus K3 sind in der letzten Woche Sechs- bis Zwölfjährige willkommen – jeweils samt Frühstück und Mittagessen.

Zusammengekommen sei also eine gute Mischung zwischen einzelnen Angeboten und verlässlicher Betreuung, zwischen Aktionen in den beiden großen Stadtteilen und den Ortschaften. Zudem sind inklusive Angebote zu finden, die sich auch für Kinder mit einem Handicap eignen. Das Programm für den Sommer und den Herbst listet die Broschüre „Endlich Ferien“ übersichtlich gegliedert und mit detaillierten Beschreibungen auf. Sie liegt in einer Auflage von 7000 Exemplaren in den Schulen, den Bürgerservicezentren, der Bibliothek und der Volkshochschule aus.

Onlineregelung

Eine Anmeldung für das Ferienprogramm ist ab Montag, 25. Juni, im Internet unter http://www.unser-ferienprogramm.de/villingen-schwenningen/index.php möglich, der Online-Zugang ist ab 8 Uhr freigeschaltet. Ab sofort gibt es keine Telefon-Hotline mehr. Wer keinen Internetzugang hat oder eine Frage stellen möchte, kann sich unter Telefon 07721/82 2159 oder E-Mail jsi@villingen-schwenningen.de weiter an die Projektleiterin Gudrun Mauthe wenden. Die Anmeldung ist verbindlich, ein Rücktritt nur mit einem ärztlichen Attest möglich, es sei denn, es gibt einen Ersatzteilnehmer. Anmeldeschluss ist im Sommer jeweils eine Woche im Voraus. Die Zahlung erfolgt nur noch auf Rechnungsstellung. (sbo)