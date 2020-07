Sommerkabarett mit der Kumedie

Nach langer Planung ist es nun endlich soweit. Am Samstag, 18. Juli, lädt die Villinger Kumedie zum Sommerkabarett in den Villinger Kurgarten. Somit entfällt die zeitgleich geplante Veranstaltung im Villinger Ratskeller.

Nachdem die beiden Protagonisten Thomas Moser und Frank Blom schon immer ein Sommerkabarett im Villinger Kurgarten in der Konzertmuschel spielen wollten, wird der Plan nun in die Tat umgesetzt. Damit setzt die Truppe ihr im Frühjahr durch Corona unterbrochenes Erfolgsprogramm „Do kasch dich ja nu no uffregge“ fort. Die beiden Protagonisten versprechen einen Abend zum Abschalten, Ablachen, Schenkelklopfen aber vor allem einen komplett Corona-freien Kabarettabend.

Die für Veranstaltungen im März und April erworbenen Karten für den Villinger Ratskeller können für den Termin 18. Juli beim Reinigungszentrum Heinzmann in der Niederen Straße 53 getauscht werden. Beim Tausch oder Erwerb der Karten wird Name, Telefonnummer und Anzahl der Gäste notiert. Die Gästezahl ist somit auf 99 Personen reduziert. Der Abend findet in Reihenbestuhlung statt. Den Gästen wird beim Einlass Reihe und Stuhl zugewiesen.

Wer vor dem Programm noch Essen möchte, so die Kumedie, kann dies unter anderem im Restaurant im Kurgarten, EL Creco, mit vorheriger Tischreservierung gerne tun. Bei schlechter Witterung findet ein Ersatztermin eine Woche später am 25. Juli statt. Gäste, die an beiden Tagen zum Kabarett kommen könnten, sollten dies beim Tausch oder Erwerb der Karten bereits angeben. Falls Gäste den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, wird der Eintrittspreis bei Ausfall der Veranstaltung beim Reinigungszentrum Heinzmann zurückerstattet.

Aufgrund der Sperrzeit beginnt der Sommerkabarettabend bereits um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Ende der Veranstaltung wäre somit gegen 22 Uhr. Karten können ab Montag beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86, erworben, reserviert oder getauscht werden. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro, Kartenbestellung: th.moser@gmx.de.