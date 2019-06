Die Stadtharmonie Villingen veranstaltet eine „Sommer-Edition des Klosterstübles“. Am Samstag, 20. Juli, finden ein offener Tag der Bläserschule und ein neues Sommerfest rund um das Haus der Musik statt.

Käferbergfest, Bertholdsfest – große Sommerfeste der Stadtharmonie Villingen gehören der Vergangenheit an. Da diese für den Verein nicht mehr wirtschaftlich gewesen waren, sei die Tradition der Stadtharmonie-Sommerfeste vor knapp zehn Jahren eingeschlafen, so der Verein.

Vergangenes Jahr veranstaltete der Verein mit dem 140-Jahresfest eine einmalige Veranstaltung in der Katzenmusikhalle. Neben dem Feiern der Jubiläen der Jugendkapelle und der Stadtharmonisten wollte man auch testen, ob es noch funktioniert, ein Stadtharmonie-Sommerfest. Es funktionierte und der Verein hat Lust auf mehr: Mit der „Kloster-stüble Sommer-Edition“ findet ein neues Sommerfest-Format der Stadtharmonie erstmalig am 20. Juli: eintägig, heimelig, zentral und in Verbindung mit einem „Tag der offenen Bläserschule“ statt. Ort des Festes ist das Haus der Musik am Bickentor, um genauer zu sein auf dem Hof hinter dem Haus der Musik, schattig gelegen direkt an der Brigach.

Am Samstagabend werden ab 19 Uhr die Gruppen der Villinger Kneipenfasnet mitten im Sommer einen Open-Air-Abend bei der Stadtharmonie feiern. Im Gegensatz zum seit Jahren ausverkauften Kneipenfasnetabend im Klosterstüble ist hier sicherlich mehr Platz, und der Eintritt ist frei.

Auftakt mit der Jugend

Starten wird das Fest mit einer öffentlichen Probe der Jugendkapelle um 10.30 Uhr im Haus der Musik. Ideal für interessierte Kinder und deren Eltern, die nach den Sommerferien ein Instrument erlernen wollen. Im Anschluss an die öffentliche Probe können die Kinder alle Instrumente beim „Instrumenten-Tasting“ ausprobieren.