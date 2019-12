Der Software-Hersteller Babtec Informationssysteme GmbH mit Geschäftsstelle in Villingen-Schwenningen, feierte am Samstag eine große Jubiläumsparty in Wuppertal mit den Mitarbeitern aller Standorte sowie einigen Ehrengästen. Die große Freude über 25 Jahre Babtec möchte man teilen.

Seit 25 Jahren entwickeln Qualitätsexperten bei Babtec Software-Lösungen für ein professionelles Qualitätsmanagement. Im Jubiläumsjahr macht sich das Unternehmen mit Zentrale in Wuppertal mit inhaltlicher sowie optischer Erneuerung bereit für die Zukunft – und feiert eine große Jubiläumsparty. Babtec veröffentlichte dieses Jahr ein besonderes Software-Release mit der symbolträchtigen Zahl „7“. Durch neue und weiterentwickelte Software-Module trägt der Spezialist für digitalisiertes Qualitätsmanagement dem Umstand Rechnung, dass Unterschiede in der Qualität immer wesentlicher für den Erfolg auf dem Markt werden.

Das gilt insbesondere für den Industriestandort Deutschland, der sich seit jeher durch ein hohes Bestreben auszeichnet, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Diesen Gedanken möchte Babtec durch das große Release auch in Zukunft bei Unternehmen aus Deutschland und auf der ganzen Welt fördern. Neben den Neuerungen im Produkt, erstrahlt auch das modernisierte Corporate Design in neuem Glanz und ein Website- Relaunch verbessert die Nutzerfreundlichkeit.

Aber auch das Feiern sollte im Jubiläumsjahr nicht zu kurz kommen: Für den vergangenen Samstag hatte das Top-Management die Mitarbeiter aller Standorte sowie einige Ehrengäste zu einer Jubiläumsfeier nach Wuppertal eingeladen. Geschäftsführer Waios Kastanis sieht die Veranstaltung in erster Linie als Dankeschön an die Mitarbeiter: „Wir erlauben uns dieses Jahr einmal, stolz auf uns und unser Unternehmen zu sein, und vor allem auf die außergewöhnlichen und kreativen Menschen, die uns als Arbeitgeber gewählt haben. Bei diesen Menschen möchten wir uns mit einer großen Party bedanken.“

Die Geschäftsführer Michael Flunkert und Waios Kastanis blicken auf eine 25-jährige Geschichte zurück, die von dynamischem Wachstum geprägt ist. Hauptstandort des 1994 in Solingen gegründeten Unternehmens ist längst Wuppertal. Drei weitere Standorte in Dresden, Villingen-Schwenningen und im österreichischen Wels sind Teil der Unternehmensgruppe. Ebenso besteht bereits seit 2001 eine Partnerschaft mit einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Palma auf Mallorca. Mehr als 160 Mitarbeiter sind aktuell bei dem Spezialisten für Qualitätsmanagementlösungen beschäftigt, der in seinem Jubiläumsjahr im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung als besonders guter Arbeitgeber ausgezeichnet wurde.

Babtec-Gründer und Geschäftsführer Michael Flunkert sieht sich mit seinem Team bestens gewappnet für die Zukunft: „Unser Produkt ist absolut zeitlos.“ Qualität werde auch in Zukunft der wichtigste Erfolgsfaktor eines jeden Unternehmens sein.