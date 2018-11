So soll der Himmel über Villingen-Schwenningen bei den Pyro Games aussehen

Ein neues Großereignis soll am 10. August nächstes Jahr viele Schaulustige auf das Messegelände locken. Erstmals in Villingen-Schwenningen wird das Feuerwerksfestival Pyro Games zu Gast sein.

Deutschlands beste Feuerwerker werden im Duell gegeneinander antreten, umrahmt von einem bunten Bühnenprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Zuschauer erwartet ein Pyro-Spektakel mit glitzernden Sternen, leuchtenden Kometen und in den nachtblauen Himmel wachsenden Feuerwerksblüten. Faszination Feuerwerk in seiner schönsten Effektvielfalt, verspricht der Veranstalter Pyro Games.

Gleich drei Pyroprofis stellen sich mit ihren Teams dem Kampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und lassen mit ihren Darbietungen den Abendhimmel in schillerndem Licht erstrahlen. Pyro-Effekte, Brillanz und Leuchtkraft der Farben in perfekter Abstimmung zur Musik werden dem Publikum geboten. Der Fokus liegt aber nicht nur auf den Pyro-Shows. Neben dem Wettbewerb mit Boden- und Höhenfeuerwerken stehen Unterhaltung und ein familiengerechtes Abendprogramm im Vordergrund.

Hoch über dem Schwenninger Sommerhimmel steigt am 10. August ein großes Feuerwerk in die Luft. (Foto: Schimmelpfennig)

Überdimensionale Stelzenläufer empfangen die kleinen und großen Besucher. Als Warm up im wörtlichen Sinne heizen Artisten mit ihren Feuerspielen und lodernder Flammenakrobatik ein. Und auch eine Liveband verbreitet funkensprühende Stimmung.

Tausende Lichtstrahlen durchbrechen zwischen den Feuerwerksdarbietungen die Dunkelheit, wenn Multimedia-Laser-Feuerkünstlers Jürgen Matkowitz mit seiner Licht- und Lasershow das Veranstaltungsgelände in ein Szenario aus Musik und Energie verwandelt. Das Publikum entscheidet am Ende des Abends, wer im Duell der Feuerwerker den Kampf für sich entscheiden konnte und die Siegertrophäe bekommt.

„Ich freue mich über jeden Veranstalter, der uns wahrnimmt“, sagt Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der Südwestmesse-Gesellschaft, wenngleich sie gerne noch viel mehr Veranstaltungen auf dem Gelände hätte. Zwar nähmen die Messen, die seit Jahren in den Hallen stattfinden, viel Zeit und Raum in Anspruch, aber vor allem unter der Woche gebe es noch ausreichend Möglichkeiten. Diese würden jetzt schon gerne von großen Firmen für ihre Präsentationen genutzt.

Ich freue mich über jeden Veranstalter, der uns wahrnimmt.“ Patricia Rademacher

Was die Pyro Games betrifft, bestehe schon seit längerer Zeit Kontakt zwischen Veranstalter und der Messegesellschaft. Die Feuerspiele werden seit einigen Jahren nämlich auf dem Maimarktgelände ausgetragen. Was in Mannheim funktioniert, könnte auch in VS-Schwenningen klappen, war Rademachers Gedanke. Vor eineinhalb Jahren haben die Veranstalter das Messegelände angeschaut und für 2019 hat der Auftritt in VS-Schwenningen in den Terminkalender gepasst.

„Das läuft richtig gut in Mannheim“, sagt Rademacher. „Dies erhoffen wir uns auch für hier.“ Auf jeden Fall sei es ganz neu, ganz anders und etwas Tolles für die Region. Ein Großteil des 80 000 Quadratmeter großen Messegeländes werde für die Veranstaltung benötigt, schon alleine wegen der Sicherheitsabstände, die gewährleistet sein müssten.