Skater können ihr Können unter Beweis stellen

Zum ersten Mal findet am Samstag, 16. Juli, der Skate Contest am neuen Skatepark am Klosterhof statt. Nach über zwei Jahren können dort die Skater in Villingen-Schwenningen endlich wieder ihr Können unter Beweis stellen. Der Contest startet um circa 13.30 Uhr. Das Team des Boulderzentrum 'blocwald' versorgt alle Teilnehmenden und Gäste mit Getränken, heißt es in der Mitteilung.

Für kulinarische Abwechslung werde 'VS ist BUNT' sorgen. Anmelden für den Contest kann man sich direkt vor Ort ab 12 Uhr oder schon vorab über das Anmeldeformular auf der Homepage des Jugendhaus K3 (www.k3-vs.de). Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig. Außerdem ist eine kleine Anmeldegebühr von fünf Euro zu entrichten.

Organisiert wird der Skatecontest von den Jugendhäusern in Villingen-Schwenningen K3 und Spektrum, der Mobilen Jugendarbeit VS und ehrenamtlichen Helfern aus der Skateszene. Unterstützt werden sie hierbei von skatedeluxe, Ladrido Skateboards, Lifeboy Skateshop, blocwald Boulderzentrum VS, VS ist BUNT, dem Jugendgemeinderat und der Sparkasse Schwarzwald-Baar.