Sieg der Wildschwäne, die eine ihrer besten Saisonleistungen zeigten, gab es nichts zu rütteln.

Tyson Spink war nach überstandener Coronainfektion wieder an Bord, dafür musste Brett Pollock draußen bleiben. Verteidiger Johannes Huß sowie Ersatztorwart Marvin Cüpper fielen beide krank aus. Für Cüpper saß Levi Schlenker auf der Bank.

Die Partie brachte hohes Tempo von beiden Seiten. Schwenningen hatte mehr vom Spiel. Jordan George und Tylor Spink scheiterte jedoch an Haie-Keeper Justin Pogge. In der 13. Minute ging der SERC in Front. Max Görtz hatte einen Schuss von Tomas Zaborsky unhaltbar abgelenkt. Nur zwei Zeigerumdrehungen weiter lochte Alexander Karachun zum umjubelten 2:0 ein. Die Kölner kamen mit ihrer ersten guten Chance gleich zum Tor. Patrick Sieloff überwand Goalie Joacim Eriksson. In der 24. Minute trafen die Wild Wings zum 3:1. Der schwedische Verteidiger, Niclas Buström, drückte den Puck über die Linie. Schwenningen war griffiger als Köln. „Oh, oh, oh Schwenninger ERC, ERC nur der ERC!“, sangen die zufrieden Fans. Zum Ende des Mitteldrittels wurden die Haie stärker.

Dann: Die Partie gewann an Dynamik, blieb aber ausgeglichen. In der 51. Minute schließlich Tomas Zaborsky, der vom eigenen Drittel einen Lauf über die gesamte Eisfläche hinlegte. Schuss ins obere rechte Eck – und Tor. Nur vier Minuten später legte Ken-André Olimb nach und zielt aus der Ferne ins leere Tor – 5:1 für die Wild Wings. Doch Köln konterte: Mark Olver verkürzte mit einem Rückhandschuss zum 5:2. Doch am Sieg der Wild Wings, die eine ihrer besten Saisonleistungen zeigten, gab es nichts zu rütteln.

Am Sonntag, 14 Uhr, sind die Wild Wings bei den Bietigheim Steelers.