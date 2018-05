Die 13. Lange Schwenninger Kulturnacht steht in den Startlöchern. Am Samstag, 7. Juli, wird an mehr als 30 Veranstaltungsorten in der Innenstadt „heimatKULTUR“ gefeiert. Auch auf dem Marktplatz ist trotz Baustelle eine Bühne aufgebaut.

Das Motto „heimatKULTUR“ der 13. Auflage der Langen Schwenninger Kulturnacht ist bewusst gewählt. Denn der Begriff Heimat werde immer diskutiert, wie Wendelin Renn stellvertretend für Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier bei der Programmvorstellung am Dienstag betont. „Heimat hat immer mit Migration zu tun, und die Kulturnacht hat bereits zwölf Mal bewiesen, dass unterschiedliche Menschen und Kulturen gemeinsam feiern können.“

So soll es nach Auffassung von Renn auch am Samstag, 7. Juli, wieder sein, wenn ab 18 Uhr Künstler, Musiker und Vereine ihre Darbietungen auf sechs Bühnen und an knapp 30 weiteren Orten in Schwenningens Innenstadt zum Besten geben. Das Programm ist laut Projektleiterin Sandra Bummel wieder eine bunte Mischung, in der sich die Internationalität der Stadt widerspiegelt.

Neben bekannten Akteuren wie der Band Diva und lokalen Darstellern wie dem Straßenkehrer Uwe Spille oder der Villinger Guggenmusik Krawazi Ramblers präsentieren die Veranstalter auch einen namhaften Gast: „Als Mitternachts-Act wird die Spider Murphy Gang auf dem Muslenplatz einheizen“, sagt Bummel. Die Münchner Band, deren Hit „Skandal im Sperrbezirk“ die Telefonnummer von Rosi (32-16-8) unvergessen gemacht hat, wird damit vor dem Feuerwerk auftreten. Dieses wird wieder vom Dach der Stadtbibliothek abgebrannt.

Neben dem Muslenplatz stehen auch auf dem kleinen Muslenplatz sowie auf dem Hockenplatz und dem Mauthepark Bühnen. Lange Zeit war unklar, ob der Marktplatz aufgrund der Großbaustelle überhaupt zur Verfügung steht. Projektleiterin Bummel verkündet: „Es wird eine Bühne aufgebaut, allerdings vor und nicht gegenüber dem Rathaus.“ Die Besucher hätten ungefähr Platz bis auf Höhe Bildackerstraße – „also der halbe Marktplatz ist frei“, sagt Bummel.

Für Sicherheit im Bereich der Baustelle sorge die zuständige Baufirma, aber auch Sicherheitspersonal, das dort postiert werde. Ansonsten spiele das Sicherheitskonzept keine spürbare Rolle. „Es besteht wie gehabt und wird mit Hilfe der Vorjahreserfahrungen angepasst“, sagt die Projektleiterin.

Ende des Programm auf dem Muslenplatz ist um 24 Uhr, auf dem kleinen Muslenplatz und dem Marktplatz um 0.30 Uhr und auf dem Hockenplatz sowie im Mauthepark um 1 Uhr. Ansonsten gelte wie gewohnt die Freinacht.

Fußballfans aufgepasst

Da die Kulturnacht parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, haben die Veranstalter den Spielplan natürlich parat. „Sollte Deutschland als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen und dieses am 3. Juli gewinnen, spielt die Nationalmannschaft am Kulturnachts-Samstag – allerdings schon um 16 Uhr“, erklärt Sandra Bummel. Bis zum Start um 18 Uhr erwartet sie deshalb kaum Überschneidungen. (sbo)