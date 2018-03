Die Choreografien von Jon Lehrer scheinen den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen – mit Leichtigkeit überspringt sein Ausnahme-Ensemble die Grenzen von Breakdance, Akrobatik, Modern- und Jazz-Dance. Nach dem erfolgreichen ersten und einem ebenso begeisternden zweiten Gastspiel kommt Lehrer jetzt mit einer neuen Show ins Theater am Ring: „Shadows in Motion“, das Publikum erlebt am Samstag, 10. März, um 20 Uhr die Weltpremiere.

Seit 2011 begeistert das Pilobolus Dance Theatre mit „Shadowland“ nicht nur in den USA, sondern weltweit – allein in Europa bereits über 600 000 Zuschauer. Nun hat Jon Lehrer, in Zusammenarbeit mit dem Euro-Studio Landgraf, ein neues Schatten-Tanz-Format entwickelt.

Mit seinem szenischen Einfallsreichtum nähert er sich dem Thema Schattenspiel und setzt dabei auch auf Projektionen, Multimedia-Technik und andere phantasievolle Effekte, die einen Tanzabend voll mythischer Momente und berauschender Bilder zwischen Schatten und Licht versprechen. Neben der Neuauflage zweier bereits existierender Werke im Schatten-Format kreiert Lehrer mit seinem Ensemble für „Shadows in Motion“ auch fünf neue Choreografien.

Kritiker schwärmen von der US-Company. Das Dance Magazine attestiert „einen ganz eigenen Tanzstil und ein umfassendes Repertoire, das die meisten anderen Companys erst nach Jahren erreichen würden“. In der Tat gelang es Lehrer Dance, die amerikanische Tanzszene innerhalb kürzester Zeit zu erobern.